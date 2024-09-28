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「阮卵子運動會」女孩展現卵的日常戰鬥 男孩也來了

迎接10月台灣女孩日，勵馨基金會舉行阮卵子運動會「卵の日常戰鬥篇」。（勵馨基金會提供）

迎接10月台灣女孩日，勵馨基金會舉行阮卵子運動會「卵の日常戰鬥篇」。（勵馨基金會提供）

2024/09/28 20:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接10月台灣女孩日，勵馨基金會舉行阮卵子運動會「卵の日常戰鬥篇」，進行「跑酷」、「經血水槍戰」、「陸上槳板」、「飛盤擲準」等多項運動挑戰，吸引150人參加競賽，以輕鬆的方式認識性別議題。

不只女孩，運動會也吸引男孩們同場競技，勵馨基金會以「小卵」的一天象徵女性每天都像戰鬥，從「跑酷」帶出通勤路上閃避擴張使用空間的路人開始、「經血水槍戰」就像驚覺月經突然來臨的慌張、「陸上槳板」所需要的平衡滑行技巧則代表著關係溝通和協商，以及象徵擊落性別暴力的「飛盤擲準」等多項運動挑戰。

勵馨基金會台中分事務所主任馬梅芬說，運動會從青少女日常生活中的性別經驗出發，帶出空間權力、月經、親密關係、性別暴力等議題，也透過阮卵子運動會讓大眾貼近女性的日常議題，認識勵馨服務陪伴、療癒、培力女性，營造對阮卵子友善的環境。

勵馨在2022年創立「小青馨發酵室」青少女培力據點，期待透過社區工作模式，串聯在地社區資源，開展台中在地的女孩培力計畫；2023年舉行第一次阮卵子運動會，今年活動升級，4項性別運動關卡，也置了原創圖文「女孩的複選題」展覽、多元生理用品投票所、各式議題相關的友好單位，以及融合文創設計品的小蝸牛市集。

阮卵子運動會吸引150人參加。（勵馨基金會提供）

阮卵子運動會吸引150人參加。（勵馨基金會提供）

阮卵子運動會吸引150人參加，連男孩也來了。（勵馨基金會提供）

阮卵子運動會吸引150人參加，連男孩也來了。（勵馨基金會提供）

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