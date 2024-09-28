親親曬恩愛！台中龍井表揚168對金婚、鑽石婚伉儷

龍崗里金婚夫妻張金水（80多歲）、張陳尾牽手親吻曬恩愛。（龍井區公所提供）

2024/09/28 18:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市龍井區表揚168對婚齡超過50年夫妻，上百名里民到場祝賀，敬佩老夫妻經歷生活考驗，堅定攜手前行，龍崗里金婚夫妻張金水（80多歲）、張陳尾當眾牽手親吻放閃，60年來維持初戀情感羨煞眾人。

龍井區113年金婚、鑽石婚、白金婚表揚儀式，今天在公所5樓禮堂舉行，120對金婚（婚齡超過50年）、43對鑽石婚（婚齡60年）及5對白金婚（婚齡70年）銀髮夫妻，帶著子孫滿堂上台接受表揚，龍井區里長聯誼會長張文慶率領16里里長，與區長戴燕如、台中市地政局吳存金及上百名里民到場祝賀。

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戴燕如致贈紀念獎牌及紀念品表達誠摯祝福，戴燕如表示，受表揚長輩攜手走過50、60、70年相當不容易，也讓年輕後代見證愛情歷久彌新，替市長盧秀燕祝福銀髮伉儷幸福永遠、滿滿100分。

張金水、張陳尾夫婦年逾8旬，當眾牽手親嘴放閃，兩人育有多名兒女，兒子當代書、媳婦任教龍井區國中，子孫滿堂幸福美滿。

龍崗里長林朝清說，張金水夫婦住竹師路二段巷內，早期歷經困苦農業生活，歷經近60年婚姻相互扶持，退休後常協伴出遊，「感情如同初戀一樣」讓居民都很羨慕。

民進黨台中市議員張家銨、國民黨議員吳瓊華及立法院副院長江啟臣服務處、立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏均派員到場祝賀，讚揚銀髮夫妻相守一甲子，讓人生後半場活得更踏實精彩。

龍井區表揚168對婚齡超過50年夫妻。（記者黃旭磊攝）

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