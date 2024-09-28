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    首頁　>　臺中市

    憂仿效F1賽車「飆風再起」 台中警專案抓山道猴

    中市警局於今天與明天（28至29日）不分時段，啟動「防制危險駕車專案」，防止飆車風氣再起。（警方提供）

    中市警局於今天與明天（28至29日）不分時段，啟動「防制危險駕車專案」，防止飆車風氣再起。（警方提供）

    2024/09/28 18:59

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市政府等單位於今天封街，舉辦國際賽車展演盛會（F1），此活動已經落幕，不過，台中市警局擔心此展演可能引發模仿風潮，例如部分「山道猴子」會競相模仿賽車手的飆速甩尾燒胎技術，引發交通意外，今天與明天（28至29日）不分時段，啟動「防制危險駕車專案」，避免「山道猴子」在台中市肆虐，防止飆車風氣再起。

    亞洲唯一的國際賽車展演盛會，今天（28日）在台中市的市政路封街舉辦，日本籍F1一級方程式賽車手角田裕毅，駕駛RB8賽車在現場上演原地燒胎、甩尾等技術，在路面留下一圈圈的燒胎痕跡（俗稱甜甜圈），市長盧秀燕宣佈當天會全數清除路上設施，但會這把印記留下來3天，做為舉辦國際活動及光榮象徵，不過，她也示警說，大家看到表演心癢想競速，警方也會在台中市易競速路口，增加警力取締飆車。

    中市警局則說，秉持「支持合法賽車、取締非法飆車」原則，在與環保局、監理站合作執行「靜城專案」，加強改裝噪音車的取締外，並啟動「防制危險駕車專案」，上述兩專案不分時段，白天與晚上都會執行。

    日本籍現役賽車手角田裕毅 （Yuki Tsunoda） 駕駛賽車，上演原地燒胎秀。（台中市府提供）

    日本籍現役賽車手角田裕毅 （Yuki Tsunoda） 駕駛賽車，上演原地燒胎秀。（台中市府提供）

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