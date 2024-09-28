F1賽車手台中飆速 盧秀燕：燒胎痕跡成「光榮印記」保留3天

角田裕毅炫技表演原地燒胎秀。（紅牛提供）

2024/09/28 18:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕亞洲唯一的國際賽車展演盛會今天（28日）在市政路封街完成，F1一級方程式賽車日本籍現役賽車手角田裕毅，開著RB8賽車在現場距離加速、原地燒胎、甩尾秀等，在路上留下一圈圈的燒胎甜甜圈。盧秀燕會後宣佈會全數清除路上設施，但會這把這些印記留下來3天，做為舉辦國際活動及光榮象徵；但她也示警，大家看到表演心癢癢想競速，警方也會在台中市易競速路口，增加警力，取締飆車。

盧秀燕今天在在賽車展演前僅致辭15秒，會後接受聯訪表示，這次世界級活動，觀眾都很期盼看到世界一流的賽車手表演，因此致辭時間愈短愈好，把時間留給展演節目，這次活動也證明台中市可舉辦一流活動的城市，總籌備時間有4年，全府總動員，成功而完美，包括市政府及市府廣場活動，吸引至少6、7萬人參與。

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盧秀燕說，這次市府也特別邀請韓國、比利時、加拿大與馬紹爾使節來觀賞，大家都對這次賽車展演印象深刻；她說賽車手把最精采的一幕留在最後，在路上燒胎留一圈圈的印記，這是城市光榮的印記，她已經指示要保留3天，賽車迷想來看燒胎，在路邊就能看到、拍照，也會請警方維護安全。

角田裕毅開著RB8賽車原地燒胎，在路上留下一圈圈的燒胎甜甜圈。（記者蔡淑媛攝）

角田裕毅開著RB8賽車原地燒胎，在路上留下一圈圈的燒胎甜甜圈。（記者蔡淑媛攝）

角田裕毅炫技表演燒胎秀。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕宣佈將把角田裕毅炫技表演燒胎秀留下來的一圈圈甜圈圈，視為城市成功舉辦賽車展演的光榮印記，保留3天。（記者蔡淑媛攝）

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