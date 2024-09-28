F1現役車手角田裕毅台中展演！3萬人嗨翻 羽球天后小戴也來了

F1賽車展演今天在台中市市政路封街登場，由現役賽車手角田裕毅駕駛2012世界冠軍賽車RB8大秀甩尾、直線加速、及「燒胎」。（記者廖耀東攝）

2024/09/28 18:55

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首次上稿 14:19

更新時間 18:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕亞洲唯一國際賽車展演盛會今天在台中市市政路登場，F1一級方程式賽車日本籍現役賽車手角田裕毅駕駛2012年世界冠軍賽車RB8，大秀近距離加速、原地燒胎、甩尾秀，在市政路畫出好幾個甜甜圈，現場3萬人近距離感受F1賽車的速度與聲浪魅力，大為震撼。台灣「羽球天后」戴資穎也到場觀賞，熱情與民眾打招呼。

角田裕毅在展演炫技前坐車在市政路向3萬名觀眾致意，獲得熱烈歡迎，他說，今天看到觀眾帶著滿滿熱情來看他展演，非常開心，也體驗到台灣的美食與人情，感覺很棒，等不及展演給大家；昨天他體驗包小籠包，今天秀中文「小籠包」及台語「催落去」加油門，現場氣氛熱烈。

市長盧秀燕今天也在現場同歡，展現省話一姊的風格，致辭「台灣第一、亞洲唯一、showrun台中」祝福大家享受今天展演。

角田今天在市政路的惠文路到朝富路段約1.1公里的距離，進行來回共2.2公里飆速表演，共進行3個時段飆速炫技，在路口舞台前進行燒胎、近距離加速及甩尾秀，在最後一回合燒胎秀後，下車後輪胎仍不停冒煙，讓現場觀眾看得相當過癮，不斷歡呼、鼓掌，角田也感謝大家對他不斷拍手、舉旗，讓他盡所能表演。

活動也邀世界第一日本孤輪王安倍優、九天民俗技藝團、世界知名特技車手Aras Gibieža等帶來精彩表演，壓軸則由活動大使頑童MJ116登場表演為活動量身打造的主題曲。

台灣「羽球天后」戴資穎與藝人LuLu到現場觀看賽車展演，也熱情與民眾打招呼。（記者蔡淑媛攝）

現役賽車手角田裕毅駕駛2012世界冠軍賽車RB8展演甩尾、直線加速、「燒胎」等技巧。（記者廖耀東攝）

F1賽車展演今（28日）在台中市市政路封街亮相，吸引大批民眾前往觀看。（記者廖耀東攝）

角田裕毅 駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，秀出近距離加速、原地燒胎、甩尾秀等，在市政路上畫出好幾個甜甜圈。（記者蔡淑媛攝）

角田裕毅與盧秀燕在展演前合影。（記者蔡淑媛攝）

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