東海逾20學生「過馬路」控訴行人地獄 議員：怠惰行政制度殺人

東海逾20學生「過馬路」控訴行人地獄，議員黃守達（右）、江肇國聲援，拒市府無新意檢討作為。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/25 17:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學女學生22日晚間過馬路時遭左轉公車撞上，魂斷公車輪下，東海大學逾20名學生今重返事故現場「過馬路」，控訴「行人地獄」何時休；多名台中市議員到場聲援並批判，中央補助給台中市改善的63處易肇事路口，到8月底竟然只改善4處，根本「冷血官員、怠惰行政、制度殺人」。

台中市交通局則指出，為強化監督作為，已自23日起與客運業者在多處路口實施聯合稽查，交通局也將持續派員至高風險路口進行稽查作業，倘發現公車未落實路口轉向停看行將進行開罰，督促公車駕駛依規行車，另為提升業者對於行人安全重視，交通局將與業者簽訂的免費乘車契約再增訂重大事故相關罰則，並預計於今年底前完成增訂作業 。

東海大學逾20名學生今在同校女大生魂斷公車輪下的事故路口，高喊「交通有問題，學生要發聲」、「落實交通平權」、「路口要停讓、人行道要外推」、「巨業好危險、學生要安全」等口號；台中市議員江肇國及黃守達均到場聲援學生行動。

江肇國強調，中央補助台中市要求改善63處易肇事路口，但台中市府到8月底只改善了4處，完成率只有6%，簡直是把人命當兒戲，根本是「冷血官員、怠惰行政、制度殺人」；且台中市長盧秀燕事發後神隱多日，昨天才提所謂5大措施，卻全是本來就要做的例行公事，籲盧好好看看悲傷的家庭，快就行人用路權、系統性問題通盤整頓。

黃守達也說，昨天盧秀燕提出的5大行動根本未落實人本交通及行人安全，尤其要檢討20處易肇事路口，但這次東海女大生發生事故的地點並不在20大路口之列，顯示應進行全市通盤檢討；連學生也看出市府這次提出的5大行動根本了無新意，全是過去一次次意外事故發生後都會提出的作為，卻仍未能改善，盧市府用一套說詞欺騙市民，但人本交通、行人安全，不是作秀博版面就能呼攏過去。

台中市議員陳俞融也指出，台中市府每次悲劇後只會喊要保障行人安全口號，盧市長的5項行動老調重彈，讓人懷疑市府保障行人安全的決心，呼籲市府停止呼口號，要真正動起來，提高執行力，積極推動行人安全提升計畫，將這些基礎設施的改善能普及到全市，營造更安全的行路空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法