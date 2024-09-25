台中國際賽車展演9/28登場 周邊部分路段今晚起管制

台中國際賽車展演交通管制圖。（台中市政府提供）

2024/09/25 16:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲唯一的國際賽車展演盛會28日在台中市市政路登場，因應參觀人潮與車潮，交通局提出3階段封路管制，部分路段從今晚（25日）10點開始封街管制，部分公車路線會改道，提醒民眾注意。

交通局因應主辦單位舞台搭設、活動表演及撤場需求，惠中路與市政路口今晚10點到28日晚上10點，車輛禁止直行惠中路及惠中路南向禁止左轉市政路，而市政路周邊道路分階段封路管制，第一階段市政路（惠文路到惠來路，西向快車道）自今晚10點到明天上午8點封閉施工。

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第二階段，26日晚間10點到27日上午6點，活動場布移動式施工，管制路段為市政路（惠文路到朝富路，雙向慢車道內側）；第三階段則為活動展演及場地恢復，28日凌晨0點起到晚間10點，市政路及其周邊橫交道路有封路管制，管制範圍分別有市政路、惠文路、惠中路及惠文五街等路段，也會視現場撤場情況提前解除管制。

惠中路封路成為賽車展演場地，為了讓附近住戶出入影響減少到最低程度，持有居民通行證者除了28日中午12點到下午3點全面禁止通行、其餘時段可經住戶通行車道出入。

交通局說，惠來停車場及惠中市政路口（東北側）YouBike站點，自28日0點到晚間10點暫時停止營運；另外，市府已公告，28日0點到晚間12點，活動會場及周邊空域禁止遙控無人機活動。

此外，部分公車路線受限市政路封街管制改道調整，更多公車資訊可上「台中公車即時動態資訊」網站查詢。

停車方面，民眾可下載「台中交通網APP」尋找停車位，活動期間適逢七期商圈新光、遠百等百貨業者的週年慶預購開跑，停車空間有限，民眾出發前務必事先查詢剩餘車格。

交通局說，市府特別規劃彩繪捷運車廂及彩繪公車，主辦單位也提供的免費接駁服務，可將車輛停在水湳停車場，再轉乘接駁車到會場。

台中國際賽車展演周邊停車資訊。（台中市政府提供）

台中國際賽車展演大眾運輸轉乘接駁指南。（台中市政府提供）

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