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3年前嘉陽高中女學生遭公車撞死 中市交通局：該路段設速限警示牌

2021年間，台中巨業客運165路公車輾斃嘉陽女高中生。（記者張軒哲翻攝）

2021年間，台中巨業客運165路公車輾斃嘉陽女高中生。（記者張軒哲翻攝）

2024/09/25 15:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中區22日晚上發生東海大學女學生遭巨業公車撞死事故，外界憶起2021年4月30日清水區嘉陽高中女學生張辰羽因巨業公車超速、闖紅燈，未禮讓走行人穿越道而遭輾斃事故，外界質疑當年事故路段是否已改善；交通局表示，由權管單位辦理交通工程改善，如調整號誌桿、設置如「速限40」的速限警示牌面與交通號誌啟用三色運作，也設置公車候車亭，除優化候車環境也讓行人安全提升，全力防止憾事再發生。

中市東大生遭巨業公車撞死事故，3年前嘉陽高中女學生也同樣遭巨業公車輾斃，引起外界對台中市的交通道路的改善質疑。

交通局表示，事故發生後，交通局有邀集與客運業者、嘉陽高中研商，並與交通部公路局、中市新建工程處辦理路口改善，因該路段為公路局轄管道路，經相關單位會勘研議，已由權管單位辦理交通工程改善措施如下：「速限40」、「險降坡使用低速檔」等警示牌面、於下坡段分向限制線處增設回復式導桿，交通號誌於上、放學時段啟用三色運作。

另為配合嘉陽高中對面鰲峰山停車場開放使用，考量行人穿越安全、停車場出入動線及下坡段車輛駕駛人煞停反應時間等因素，公路局並已調整號誌桿及停止線位置，並磨除北側行穿線。

交通局表示，改善工程期間，行經該校的公車路線於上、放學時段繞進嘉陽高中校內，依校方安排的地點停靠供學生上、下車，交通局也協調新建工程處提供餘裕空間設置公車候車亭。提供給學校師生更優良安全的乘車環境。

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