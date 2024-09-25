F1等級冠軍賽車開箱 台中預告9/28賽車展演當天市府廣場前看得到

F1等級冠軍賽車開箱，台中預告28日賽車展演當天市府廣場前看得到。（圖：市府提供）

2024/09/25 13:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市28日將封市政路推出2024亞洲唯一、台灣首見的國際賽車展演，迎接即將到來的賽車盛會，因現場觀看的3萬張票券早已完售，台中市政府加碼自27至29日舉辦Showrun Party，今日更開箱F1等級冠軍車，台中市副市長鄭照新指出，屆時會展出「RB19冠軍車」外，市府廣場1300吋大螢幕也將免費轉播當天展演實況，讓更多賽車迷感受到賽車飆速刺激感。

運動局指出，市府廣場前1300吋大螢幕轉播展演，可容納逾5千人，現場還有官方市集，展售專屬周邊商品與台中在地特色美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，包括賽車電玩模擬器、換胎挑戰。更將展出去年F1賽車冠軍車隊的車輛「RB19」，民眾可以近距離感受到冠軍氛圍。

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台中市運動局提醒，府前轉播派對將於9月28日中午12點開始，民眾可搭乘捷運、公車節省時間，也提醒民眾務必做好防曬準備。

F1等級冠軍賽車開箱，台中預告28日賽車展演當天市府廣場前看得到。（圖：市府提供）

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