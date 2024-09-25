半年湧入261萬人 台灣遊樂園冠軍分析主因

麗寶樂園主打一站式旅遊，受遊客喜愛。（記者張軒哲攝）

2024/09/25 14:03

〔記者張軒哲／台中報導〕觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024上半年累計最多遊客數的台灣遊樂園是位於台中的「麗寶樂園」，約有261萬餘人到訪，在全國遊樂園排名再度連霸，網友指出早期的「三六九（劍湖山、六福村、九族文化村）」近年已經讓出寶座。 麗寶樂園渡假區今日分析，麗寶樂園渡假區占地200公頃，麗寶OUTLET MALL更是吸引遊客的另一大主因，拉長遊客的停留時間，也增加重遊渡假區的誘因，在衰退的國旅中依舊成功吸引遊客造訪。

麗寶度假區是目前全台最大的綜合型休閒渡假園區，擁有水陸雙樂園、2間飯店、賽車場、OUTLET MALL、全台最大摩天輪等多元場域，受親子家庭喜愛。

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麗寶度假區今日表示，度假區玩樂、購物、住宿一站全滿足，從飯店步行3分鐘即可抵達樂園與OUTLET，省去舟車勞頓，另外豐富的會議場地與娛樂項目，也成為企業舉辦企業日的熱門場地，加上定期舉辦主題行銷活動、異業合作增加新鮮感，例如目前與國際知名IP「LINE FRIENDS」合作，推出全台唯一互動式主題園區、主題房、摩天輪車廂等，帶給遊客全新體驗；擁有260間店鋪、超過50種餐飲選擇的麗寶OUTLET MALL更是吸引遊客的主因。

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