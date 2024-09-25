中檢迎新拉「卷櫃清空案件撤告」布條被爆醉酒歡唱 檢：不符事實

台中地檢署迎新聚餐並拉出「卷櫃清空，案件撤告」布條，被爆料指酒池肉林與敗壞風紀，中檢反駁強調，此指控嚴重違反事實。（爆料者提供）

2024/09/25 14:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕司法官第63期結訓檢察官，於上月下旬分發至各地檢署，卻有自稱是書記官的人投訴爆料本報，指台中地檢署40名檢察官，藉故迎新之名，醉酒歡唱，酒池肉林，實是敗壞風紀，還在餐廳拉「卷櫃清空，案件撤告」的荒謬布條，對此，中檢襄閱強調，確實有迎新聚餐，但上述指控太誇張，「卷櫃清空，案件撤告」布條是幽默趣味，呈現檢察官的希望罷了，該投訴爆料與事實嚴重不符。

這位署名「書記官」之人撰文投訴至本報，該文標題為「敗壞風紀的台中地檢署」，內容是指地檢署檢察官應恪守司法官倫理，下班在外應維護司法官專業形象，卻有台中地檢署檢察官高達40人以上，藉迎新之名，夜夜笙歌，醉酒歡唱，酒池肉林，實是敗壞風紀！還在地檢署以外的餐廳，大搖大擺的拉出「卷櫃清空，案件撤告」此等荒謬言論的布條！

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該投訴爆料強調，民眾若目睹，只會覺得台中地檢署只想坐吃山空，坐等告訴人撤回案件，乾領公俸，整日只想著怎麼把案件剔除，好減少自己的結案責任，實是敗壞風紀，嚴重影響台中地檢署形象，甚至還有好幾個人因此（唱歌）嗓音沙啞，無法開庭，試問檢察官的私人娛樂重要，還是開庭辦案比較重要？這群人的心中若有一點良知，是否至於如此目無法紀？希望百姓看看台中地檢署的檢察官，是用甚麼心態與嘴臉德性，面對民眾血淚交織成的案件。

對此，台中地檢署襄閱指出，「卷櫃清空，案件撤告」是指檢察官把案件偵辦完畢，如果是告訴乃論的刑案，例如不小心撞傷人，都能和解撤銷告訴，包括法院在內，都希望當事人能和解，此布條只是呈現檢察官的希望罷了，類似電腦工程師在電腦旁邊放「乖乖」，希望電腦機台平穩不故障。

至於其他指控，中檢襄閱強調，確實是在餐廳舉辦迎新聚餐，此一聚餐被誇張為夜夜笙歌，醉酒歡唱，酒池肉林與敗壞風紀等，過度誇大不實，與事實嚴重不吻合，這就是單純迎新聚餐，被誇張成酒池肉林，不知投訴爆料者心態為何？

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