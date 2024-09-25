投棄權引藍白眾怒 羅廷瑋道歉稱：會做一個勇敢的國民黨立委

國民黨立委羅廷瑋宣稱，「遭到了來自綠營排山倒海的霸凌」，未來「將功補過，做一個勇敢的國民黨立委」。（資料照）

2024/09/25 09:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團昨日（24日）在立法院程序委員會封殺中央政府預算案，國民黨立委羅廷瑋臨時棄權，引發藍白陣營不滿，其中民眾黨台中市黨部主委江和樹更是怒批羅的行為「對不起小草、令人心寒」；對此，羅廷瑋今天清晨臉書發文宣稱，自己與團隊「遭到了來自綠營排山倒海的霸凌」，他致歉並指自己未來會「將功補過，做一個勇敢的國民黨立委」。

立法院昨天召開程序委員會，藍白立委通過將總預算案暫緩列案，但在投票表決時，羅廷瑋未舉手，他堅持不投「贊成」，而是投棄權，對此，江和樹昨晚在臉書質疑「羅廷瑋投下棄權票，真的讓我很心寒，當時還呼籲小草們投給你，我真的對不起小草」。

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江和樹稱，台灣民眾黨主席柯文哲在立委競選期間，錄影推薦羅廷瑋，並於民眾黨在東區帝國糖廠前舉辦造勢晚會中，公開請小草支持「國民黨羅廷瑋」，現在藍白在立法院談合作，原本應該是大家同進退，羅廷瑋卻投棄權票，實在讓人很心寒，許多白營支持者小草質疑，「當初叫大家支持他，結果現在卻這樣？」，希望羅能好好解釋，不然2028年中西東南區立委選舉，民眾黨不排除自己推候選人。

為此，羅廷瑋回應指出，「這幾個月來，我和我的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，我也感到心力交瘁，我做出了令支持者失望，也令我後悔至極的錯誤決定」，他看到了非常多支持者憤怒與批評，「大家如此失望，我很自責」，他會把責備記在心上，警惕自己。

羅廷瑋指自己有四個反省，其一是向支持者與黨團致歉，其二是不再犯同樣錯誤，其三是將向黨團自請處分，且接受黨團處分，其四是「勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮」，他強調未來「將功補過，做一個勇敢的國民黨立委」。

國民黨立委羅廷瑋羅廷瑋發文致歉，並強調自己未來「將功補過，做一個勇敢的國民黨立委」。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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