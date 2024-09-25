羅廷瑋棄權封殺總預算 吳靜怡：「當然會緊張」誰想當謝國樑？

吳靜怡質疑，是誰讓國民黨新科立委遇到如此強大的被罷免風險？並不是「青鳥」，而是立法院擴權《國會改革法案》、《花東交通三法》。吳靜怡反問：「誰想成為民意反彈下的謝國樑呢？」（資料照）

2024/09/25 08:38

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團昨日（24日）在立法院程序委員會封殺中央政府預算案，藍營立委羅廷瑋卻臨時棄權，引發藍營人士和支持者不滿，對此他今日透過臉書致歉。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）強調，拒絕配合政治作秀的年輕人沒有錯，「藍白威而鋼」演了半年多，賴清德的民調結果比藍白加起來還多，這才是在野黨真正的警訊。

吳靜怡質疑，羅廷瑋為何不能投下棄權票？難道他要投反對票嗎？明年立委即將任職滿1年，面臨罷免危機的「台中三罷」廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋當然會緊張，是誰讓國民黨新科立委遇到如此強大的被罷免風險？她強調，不是「青鳥」，而是立法院擴權《國會改革法案》、《花東交通三法》。吳靜怡反問：「當初羅廷瑋在立法院是多麼為黨團積極捍衛，但誰想成為民意反彈下的謝國樑呢？」

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吳靜怡強調，國民黨救不了基隆市長謝國樑，是柯文哲讓謝國樑躲掉了，這才是事實。年輕人拒絕配合政治作秀並沒有錯，「藍白威而鋼」演了半年多，賴清德的民調還比藍白加起來還多，這才是在野黨真正的警訊。

吳靜怡指出，國民黨是不是要跟社會大眾好好說明總預算退回的原因，國民黨雖然自己是在野黨，卻是地方執政多數的政黨，要擋總預算就要講清楚是哪個民生議題重大沒編，或是哪個預算太過份居然編進去，不然純粹的政治動作，只是一場彰顯「跋扈政黨」的鬧劇。吳也向藍白提議：「行政院這麼爛，為了國家好，直接提倒閣，直球對決，不要打假球了。」

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