封殺總預算投棄權 羅廷瑋徹夜未眠：「思慮不周」願受處分

國民黨立委羅廷瑋。（資料照，記者劉信德攝）

2024/09/25 07:50

首次上稿 07:10

更新時間 07:50

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退預算很掙扎！羅廷瑋「棄權」 國民黨團要罰

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〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團昨天在立法院程序委員會再度封殺中央政府預算案，不過國民黨立委羅廷瑋卻臨時棄權、未投票，雖然不影響表決結果，仍造成藍營人士和支持者不滿，羅廷瑋深思後，今天清晨公開道歉。

羅廷瑋指稱，他因遭到綠營霸凌，深刻反省因思慮不周做出後悔至極的錯誤決定，願接受黨團處分，未來面對攻擊絕不退縮。

羅廷瑋道歉全文如下：

對不起，深深的對不起！！！

一夜未眠，此刻的廷瑋滿懷愧疚。

昨天我在程序委員會投下棄權票，廷瑋除了深刻的反省自己的思慮不周，更深深的對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。

這幾個月來，我和我的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，我也感到心力交瘁，我做出了令支持者失望，也令我後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。

但因個人的思慮不周，並不足以做為自辯的理由。我看到了非常多來自支持者憤怒和批評，大家過去這麼支持我，我卻讓大家如此失望，我很自責，大家的批評完全在情在理，這些都是我該受的責備，我也會把大家的責備一一記在心上，永遠警惕自己。

對於自己犯的錯誤，廷瑋有四個反省：

第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。

第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來會全力善盡在野制衡者的職責，和黨團同志同心齊力，在監督執政者的崗位上共同努力。

第三，對於違反黨團立場，投棄權票一事，我將向黨團自請處分，黨團的任何處分，廷瑋都接受，絕無異議。

第四，今後，我會勇敢對抗執政者的濫權，也將正面迎擊來自綠營的一切霸凌和攻擊，絕不退縮。

最後，不經一事，不長一智，昨天的事，是廷瑋從政以來最大的打擊。我不敢奢望大家原諒，但我會努力改進，用接下來立委任期的表現，將功補過，做一個勇敢的國民黨立委。

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