台中上半年行人車禍死亡28人 竟無關10大易肇事路口

台中市警局自本月初至年底執行為期4個月的「行人正義大執法」專案。（警方提供）

2024/09/24 23:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今年上半年度行人交通事故死亡人數28人，除為六都最多，也較去年同期增加7人，市警局為此自本月初至年底執行為期4個月的「行人正義大執法」專案，但22日晚間就發生東大女學生步行斑馬線被公車撞死案，且比對1至8月全市十大高肇事路口，也與28名行人死亡路段毫無關連，顯見還有極大改善空間。

根據交通部「道安總動員」網站資料統計，經查全台灣各縣市，今年1月到6月上半年發生行人事故死亡的人數，台中市有28人因行人事故而死亡，除是六都也是全台最高的縣市，另較去年同期增加7人，這也是全台第二高的縣市。

令人怵目驚心的數據經分析，台中市29個行政區中，28人分布在其中11個，依人數排列為西屯區7人最多，北區5人次之，接下來豐原、太平區各3人，北屯、潭子、南區各2人，沙鹿、清水、龍井及中區各1人。

另根據市警局交通大隊統計，中市今年1至8月十大高肇事路口依序為「台灣大道與文心路口」、「市政路與環中路口」、「環中路與五權西路口」、「中清路與五權路口」、「崇德路與三民路口」、「環中東路與松竹路口」、「太原路與崇德路口」、「環中路與朝馬路口」、「崇德路與文心路口」及「向上路與環中路口」。

而這十大高肇事路口中，西屯區、北區各有3處，南屯區與北屯區有兩處，與去年同期比較，整體肇事故件數已呈現下降趨勢，其中崇德路與三民路口減少42件最多、台灣大道與文心路口減少19件次之、環中路與五權西路口減少11件再次之，但警方防制雖有成效，但這十大路口與28名行人死亡路段或路口卻毫無關連。

上述兩項統計數據中，僅死亡人數最多及次之的西屯區與北區，與高肇事路口的前兩名行政區相同，此舉突顯人口多的行政區，雖交通相對繁複，但並非絕對是行人死亡人數多的區域，而市警局自今年9月1日起至12月31日日自辦行人正義大執法專案，擇70處易肇事路口強化執法量能，22日晚間還是發生東大女學生步行斑馬線被公車撞死不幸，顯示還是有漏網路段，市府應積極檢討加速改善。

台中市今年今年上半年度行人交通事故死亡人數28人。（警方提供）

台中市1至8月全市十大高肇事路口。（警方提供）

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