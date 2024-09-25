退預算很掙扎！羅廷瑋「棄權」 國民黨團要罰

國民黨立委羅廷瑋。（資料照，記者劉宛琳攝）

2024/09/25 06:51

首次上稿 09-24 22:54

更新時間 09-25 06:51

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封殺總預算投棄權 羅廷瑋道歉：「思慮不周」願受處分

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〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋昨（24）日出席立法院程序委員會，針對退回中央政府總預算案棄權不投票，引發討論；立法院國民黨團書記長林思銘晚間表示，羅廷瑋事前問過是否能不表態，黨團沒有答應，最後羅廷瑋棄權，黨團會依照黨團章程規定，祭出罰款1萬元處分，並將羅廷瑋移出程序委員會名單。

藍白兩黨接連出招卡明年度中央政府總預算案，24日於程序委員會又聯手將其暫緩列案；值得注意的是，國民黨立委羅廷瑋出席程委會卻選擇棄權，但羅今日沒有對此回應。

有藍營人士指出，羅廷瑋是因為受到選區壓力，擔心遭到罷免，而不願參與表決，此事已在藍軍之間發酵，不少人擔心羅成為破口。

林思銘表示，今日程序委員會開會之前，羅廷瑋有詢問他，待會投票時是否可以不表態，他回答羅「必須顧全大局」，黨團沒有同意羅的請求，最後羅棄權。

對於黨團是否會祭出處分，林思銘說，依照黨團章程規定，該投票時未投票可罰1萬元，下次程序委員會也會將羅廷瑋退出。

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