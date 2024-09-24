為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中男LaLaport如廁久未回 破門驚見無呼吸心跳送醫不治

    林男昨到東區LaLaport賣場用餐，被發現反鎖廁所內已無生命跡象。（民眾提供）

    林男昨到東區LaLaport賣場用餐，被發現反鎖廁所內已無生命跡象。（民眾提供）

    2024/09/24 18:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子23日到東區LaLaport賣場用餐，期間向同行友人表示要如廁卻許久未返回，經向賣場反映打掃員工廁所逐間檢視，發現林男反鎖廁所內但無回應，且已無呼吸心跳，消防局獲報先用線上方式指導民眾CPR，再由趕抵的消防人員接手送醫，但經搶救仍宣告不治。

    台中市消防局昨天下午4時24分獲報，東區LaLaport賣場2樓男廁，有打掃員工發現民眾反鎖廁所內且無回應，請求派員搶救，立即派遣3車8人，由東英分隊小隊長李秉儒帶隊趕往，4時27分許，報案人回報消防局，廁所門已經開啟，但廁所內男子已無呼吸心跳。

    消防局先以線上指導民眾進行DACPR，持續執行CPR直到消防員到場接手，經持續CPR後送中國醫藥大學附設醫院，經搶救仍宣告不治，經查，死者是年約60歲林姓男子，當時是到該賣場用餐，期間向同行友人表示要如廁卻許久未返回，經向賣場反映打掃員工廁所逐間檢視發現。

    由於林男有心血管疾病，是否如廁時引發，釐清確切死因，警方也在今日報請檢方相驗，認為應該是高血壓引發心血管病變，致心因性休克死亡，已開立相驗證明書由家屬處理後事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播