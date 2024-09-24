台中男LaLaport如廁久未回 破門驚見無呼吸心跳送醫不治

林男昨到東區LaLaport賣場用餐，被發現反鎖廁所內已無生命跡象。（民眾提供）

2024/09/24 18:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子23日到東區LaLaport賣場用餐，期間向同行友人表示要如廁卻許久未返回，經向賣場反映打掃員工廁所逐間檢視，發現林男反鎖廁所內但無回應，且已無呼吸心跳，消防局獲報先用線上方式指導民眾CPR，再由趕抵的消防人員接手送醫，但經搶救仍宣告不治。

台中市消防局昨天下午4時24分獲報，東區LaLaport賣場2樓男廁，有打掃員工發現民眾反鎖廁所內且無回應，請求派員搶救，立即派遣3車8人，由東英分隊小隊長李秉儒帶隊趕往，4時27分許，報案人回報消防局，廁所門已經開啟，但廁所內男子已無呼吸心跳。

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消防局先以線上指導民眾進行DACPR，持續執行CPR直到消防員到場接手，經持續CPR後送中國醫藥大學附設醫院，經搶救仍宣告不治，經查，死者是年約60歲林姓男子，當時是到該賣場用餐，期間向同行友人表示要如廁卻許久未返回，經向賣場反映打掃員工廁所逐間檢視發現。

由於林男有心血管疾病，是否如廁時引發，釐清確切死因，警方也在今日報請檢方相驗，認為應該是高血壓引發心血管病變，致心因性休克死亡，已開立相驗證明書由家屬處理後事。

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