中捷隨機砍人洪嫌 法院裁定延長羈押2個月

台中捷運隨機砍人案洪姓兇嫌，台中地院法官裁定9月26日起延長羈押2個月。（記者陳建志攝）

2024/09/24 15:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中捷運隨機砍人案洪姓兇嫌，雖委託律師已和「長髮哥」許瑞顯以100萬元完成調解，仍須面對司法審判，目前仍在羈押中，他犯後一度喊「不想要精神鑑定」，但法院仍安排他送鑑定釐清有無刑法第19條減刑減刑適用，且以他所犯為10年以上重罪有逃亡之虞，裁定9月26日起延長羈押2月，可抗告。

19歲的洪姓兇嫌，今年5月21日持刀在台中捷運綠線車廂內，隨機砍傷了「長髮哥」許瑞顯和呂姓高中生，隨後被車廂乘客合力制伏。台中地檢署檢察官偵辦後，認定洪男因對社會不滿，藉殺人讓民眾看見自己，特選在北捷鄭捷殺人案10週年當天動手，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將他起訴，目前仍在羈押中。

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因洪男羈押期限將在9月25日屆滿，台中地院9月11日開庭時，洪男表示對延押沒有意見，雖洪男曾表示，「不想要精神鑑定」，不想被當成減刑理由，不過法院當時諭知，將安排洪送精神鑑定，以釐清洪案發時是否有辨識能力顯著降低或不能，而有刑法第19條減刑事由。

台中地院法官認為，洪嫌所犯殺人未遂、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，因有高度逃亡的可能，原羈押原因尚未消滅。

且洪男在公眾往來大眾運輸工具上犯案，犯罪情節顯屬重大，對社會治安危害甚鉅，審酌當事人的意見後，認為維持羈押尚屬適當、必要，且合乎比例原則，因此裁定從9月26日起延長羈押2個月。

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