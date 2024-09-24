東海女大生命喪公車輪下 勾起嘉陽女高中生父母的痛

張信偉抱著印有長女笑容的抱枕，想念同樣命喪公車輪下的長女張辰羽。 （記者歐素美攝）

2024/09/24 16:26

首次上稿14:37

更新時間16:26

〔記者歐素美／台中報導〕東海大學女學生22日晚上走在斑馬線時，被巨業公車司機撞死，勾起3年前同樣因巨業公車司機而喪命的嘉陽高中女學生父母的痛，女高中生的父親張信偉說，妻子至今無法走出喪女之痛，他與妻子看到該新聞後仍一陣心痛，想起死去的長女，妻子想去女大學生的家安慰她母親，考慮和對方聯絡，以對方意願為主，再陪妻子一起去關心。

2021年4月30日早上7點，台中市清水區嘉陽高中女學生張辰羽搭公車到校，她和多位學生一起站在學校對面的公車站牌，看到綠燈，走行人穿越道準備進入校門，不料，一輛巨業公車下坡急駛而來，衝向學生，張辰羽來不及閃避，被公車輾過當場死亡，公車司機因超速、闖紅燈，未禮讓行人而遭判刑定讞。

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張信偉說，長女被公車撞死，他強迫自己走出悲傷，因家裡還有一子一女要照顧，至今看到公車都會緊張，並堅持與妻輪流騎機車載二女兒到台中市的高中上下學，因害怕再失去。

張信偉說，妻子至今仍無法走出喪女傷痛，他雖強逼自己堅強，有時忍不住仍會獨自到保存完整的3樓長女房間大哭一場，哭完再重新堅強，因為日子還是要過。

因思念女兒，張信偉並找出張辰羽笑得最燦爛的一張照片，放大印在抱枕上，讓全家人都可抱著，想像長女一直都沒離開，陪著家人。

張信偉說，嘉陽高中校門口設施，不能保護行人安全，車禍發生後，他建議要在學校上方的下坡路段加設測速照相，不要讓學生在校門口對面公車站牌下車。每次重大事故發生後，政府單位才表示會處理改善，但事後作為感覺又很表面，台灣很多路口被稱為行人地獄，車輛不禮讓行人，看到行人正在穿越斑馬線，也有司機會不耐煩按喇叭催促行人，政府應嚴格執法才能真的改善。

張信偉表示，東海大學女學生前晚在台中市被公車撞死，他與妻看到新聞後一陣心痛，想起長女，妻子表示想去女大學生的家安慰死者母親，他則擔心妻子尚未走出喪女之痛，擔心2名名悲傷母親會擁抱大哭，但妻子仍想關心對方，他會考慮和對方聯絡，以對方意願為主，再陪妻子一起去關心。

對於台中市長盧秀燕今天在市政會議上提出5項改善行動，張信偉不滿地說，盧市長還欠我們一個道歉。東大女學生被公車撞死，盧秀燕強調會幫助改善公車行車安全，但為時太晚，他女兒3年前的犧牲，沒有喚醒市政府的重視，一再出人命，市政府才願意面對。

張信偉說，當時市府將車禍責任全推給公車業者，說公車是市府委外業者，但市公車就應是市府監督，市府怎可推卸責任。

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