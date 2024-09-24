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    印度台北協會首度台中辦甘地紀念展 交流和平、人權精神

    印度台北協會會長葉達夫（左）在紀念展中介紹甘地一生。（記者蘇孟娟攝）

    印度台北協會會長葉達夫（左）在紀念展中介紹甘地一生。（記者蘇孟娟攝）

    2024/09/24 14:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕印度台北協會首度到台中舉辦甘地紀念展，藉由攝影作品展示印度國父甘地生平事蹟，協會更捐贈印度相關書籍給台中市立圖書館，盼交流甘地一生致力用和平的溫柔方式改變世界及提倡人權的精神。

    「甘地誕辰紀念展」展出印度國父甘地的生平事蹟，印度台北協會會長葉達夫並致贈台中市圖甘地自傳「我對真理的實驗」等書籍及影音，中市圖也配合甘地展推出相關書展，讓民眾在觀展的同時，也能閱讀甘地的故事，進一步提升對人權議題的認知與重視。

    葉達夫指出，10月2日為甘地誕辰，協會每年都會舉辦紀念展，這次首度到台中舉辦，因甘地和平運動源起於印度中部，到台灣的中心台中舉辦也別具意義；據他所知，台中人都很熱情也支持和平，藉展覽讓台中民眾瞭解甘地一生致力用非暴力、溫和的方式影響世界，以實際與道德的標準去追求真理，也傳達支持和平與人權等訊息給台中市民及世界。

    台中市文化局副局長施純福指出，展覽透過圖像與圖書交織，不僅是對甘地的緬懷，更是對和平與人權精神的美好詮釋。展覽展到10月27日。

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