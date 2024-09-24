東海大學女學霸遭公車撞死今解剖 家屬首度回應「替她討回公道」

林姓女大生被救出送醫，經搶救仍不幸宣告不治。（民眾提供）

2024/09/24 13:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東海大學林姓女大生學霸，22日晚間遭巨業客運305號公車撞死，再度引發「行人地獄」話題延燒，檢方昨相驗遺體後將在今天下午解剖，釐清死因，而林生家屬今天也首度以文字對外回應，強調會替林同學討回公道，捍衛家屬的權利。

就讀東海大學會計系三年級的20歲林姓女大生，當晚與同校大她1歲，就讀法律系四年級的王姓學姐相偕中區逛街，未料竟飛來橫禍遇死劫，當時兩人並肩走行人穿越道過馬路時，靠近路口的林女首當其衝先被公車撞上，瞬間被捲入車底壓在右前輪下方。

請繼續往下閱讀...

消防人員趕抵時趕緊利用器材將公車抬起，才將林女從車輪下救出，經送往中國附醫搶救後，仍不幸宣告不治，有目擊民眾說，現場看到林女衣服沾染到大片鮮血，相當驚悚，而家住大肚區的林女，其母親接到噩耗趕到醫院，強忍悲痛接受警方詢問，但情緒激動，不願接受女兒竟已驟逝。

警方昨天報請檢方完成相驗，為了釐清確切死因，遺體將在今天下午進行解剖，家屬也透過文字首度發聲，先向媒體致意，謝謝你們這幾天來關心林同學遭到巨業公車撞死的事情，身為家屬的我們，知道社會輿論很大，也謝謝你們替我們家屬抱不平。

因家人遇害造成我們家屬心情無法平靜，導致在採訪中有口氣及不禮貌的地方，深感抱歉，我們家屬會替林同學討回公道捍衛家屬的權利，近期會在討論完統一告知，謝謝大家的關心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法