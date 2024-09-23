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    台南失業者蔬食料理培訓 赫見台中行腳僧

    南市勞工局開辦蔬食料理及果雕技訓班，學員展現成果。（嘉南藥理大學提供）

    南市勞工局開辦蔬食料理及果雕技訓班，學員展現成果。（嘉南藥理大學提供）

    2024/09/23 23:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕協助失業者培養第2專長，台南市政府勞工局開辦蔬食料理及果雕技訓班，17位學員苦練有成，包含來自中部的楊姓行腳僧，為了後續進階報考中餐烹飪丙級證照，先從基本功開始扎根，毅力令人敬佩。

    這次的課程，勞工局委託嘉南藥理大學開辦，結訓典禮上，眾人展現廚藝，合力端出一系列色香味俱全的蔬食料理，等於是另類的成果展現。

    學員們還運用紅白蘿蔔、冬瓜等食材，完成精美的果雕作品，為現場進行藝術氛圍佈置，也讓結訓典禮更添熱鬧。

    從台中南下的楊姓行腳僧，目標是要進階報考中餐烹飪的丙級（素食）證照，因此先來參加技能培訓班，從基本功開始學起；她很感謝嘉藥餐旅系的王明煌等老師的用心指導，讓自己獲益良多。

    學員鄭喬文說，儘管課程中有時會因分組實作上產生意見分歧，但大家都能互相體諒，完成協調，最後合力展現成果；在技訓班上結識了更多志同道合的朋友，她非常珍惜這段緣分。

    餐旅系主任戴揚飛提到，承辦技訓班的初衷，就是希望能夠幫到失業者、轉職者，或者對烹飪有興趣的學員，未來會持續推動，協助更多人開創不同的職涯未來。

    勞工局也肯定嘉藥近年來在辦理失業者技訓班的成效，無論是異國料理烹飪、咖啡烘焙實務，或者坐月子照護等，都幫助很多人培養第2專長，協助他們重新進入職場。

    南市勞工局開辦蔬食料理及果雕技訓班，學員展現成果。（嘉南藥理大學提供）

    南市勞工局開辦蔬食料理及果雕技訓班，學員展現成果。（嘉南藥理大學提供）

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