中市女大生車禍現場會勘 「行人零死亡推動聯盟」提2建議

行人零死亡推動聯盟發起人黃筠倧，今前往事故現場綠川東街和中山路口勘查並提出建議（記者蘇金鳳攝）

2024/09/23 20:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市昨晚發生巨業交通305路公車撞上2位東海大學女大生，造成一死一傷事件，「行人零死亡推動聯盟」發起人黃筠倧今前往事故現場綠川東街和中山路口勘查並提出建議，認為車道不宜太寬，像綠川東街及中山路道路寬5.3及4.8公尺，太寬容易讓駕駛開快車，他也認為事故附近的路口轉彎處人行道沒有凸出，會讓駕駛無法提前看到行人。

交通局主秘郭志文表示，對台中市大大小小路口都會持續安排優先順序進行交通設計及環境設施的改善調整，對於昨天不幸事件，對可能碰撞原因作檢討，對症下藥，必要加強或者是調整設施。

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昨天肇事公車是從綠川東街左轉中山路，立委羅廷瑋與市議員張彥彤，今天下午邀集市府建設局、交通局到事故現場進行會勘，要求局處通盤檢討，檢討地方政府能儘速改進的空間，例如現況行穿線設置、照明不足、人行道突出等問題來探討，其中照明問題應優先改進，未來整體交通工程規劃部分，也會持續找交通部探討，希望中央地方一起努力改善行人地獄問題。

「行人零死亡推動聯盟」發起人黃筠倧受邀一起會勘，黃筠倧表示，路口的轉彎處沒有設計凸出，讓駕駛不知該用什麼樣的路徑去左轉，可能遇到駕駛切西瓜左轉彎，或用不對的路徑轉彎，而路口沒有突出，行人穿越道再怎麼退縮都產生問題。

他也建議，車道不宜過寬，公車寬只有2.8米，但是不管是綠川東街及中山路的車道寬都有5.3及4.8公尺寬，車道太寬會讓駕駛不自覺開很快。

立委羅廷瑋邀請交通局相關官員會勘事故現場（記者蘇金鳳攝）

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