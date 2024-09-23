中興大學新學年「康堤釣魚趣」通識課 600人爭搶31名額

中興大學釣魚課，學生樂體驗「願者上鈎」樂趣。（圖：興大提供）

2024/09/23 18:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學緊鄰台中旱溪水域，興大「康堤」周邊更是熱門的釣魚休憩景點，酷愛釣魚的中興大學文學院院長吳政憲結合校園景觀特色，開設「康堤釣魚趣」通識課，這學期新開「竹釣竿製作、設計與銷售」，融合釣魚文化、、釣魚技巧、釣竿製作與釣具商業模式，吸600人搶31個名額，中籤率僅5%，躍升校內最搶手的通識課程。

吳政憲從國中起開始迷上釣魚，常隻身搭公車到處釣魚，從釣魚中獲得不少樂趣，中興大學體育場後方的旱溪堤岸鄰興大的「康堤」經水利署第三河川局整治過後，已成熱門的休憩去處，也吸引不少釣客前往，2年前他結合自身興趣與校園特色，嘗試開設微型通識課，因頗受好評，他逐步將課程發展為1學分的「康堤釣魚趣」與2學分的「竹釣竿製作、設計與銷售」，課程除了釣魚外，更拓展至自製竹竿、台灣釣魚史的探討、釣魚產業的商業模式等，獲得教育部教學實踐計畫補助。

因3C產品盛行，不少年輕人寧願滑手機漸少外出接觸大自然，但吳政憲的釣魚課在年輕學子間爆紅，上課的學生原有90％上課前沒有釣過魚，經過一學期的磨練後，逾90％學生都能釣到魚，學生口耳相傳下，這學校新開課僅開放31人修課，吸600人搶修，中籤率僅有5%，躍升學校最搶手通識課。

吳政憲說，釣魚時最難的是綁魚鈎，他以資深釣客經驗提供「獨門」自製釣餌配方，包含甜奶酒、五香粉、地瓜等各種材料，但讓學生自行嘗試排列組合與記錄配料比例，找出最適合的釣餌配方。

他的釣魚課更結合保育，除使用無倒刺的魚鉤，釣起魚後都回放水域，若是釣到侵入性高的外來種則會移除，讓學生在課程中學習尊重不同型態與物種的生命價值。

吳政憲另考量現代人釣魚常使用玻璃纖維或碳纖維釣竿，質地雖然輕，卻脫離自然材料，且根據已往經驗，學生因欠缺經驗，常在課程中有誤踩或揚竿過速，導致釣竿斷掉無法修復，丟棄也造成環境負擔，上學期起他也開始教導學生剖竹製作竹釣竿，若有斷竿也能修補，不會造成環境負擔。

吳政憲說，釣魚課也創造師生陪伴與互動機會，帶學生外出享受釣魚樂趣等待「願者上鈎」的過程中師生或同學間常會輕鬆的聊天，有學生請他請益對人生或科系的迷惘，甚至有強迫症的學生參與課程後體會到放鬆的過程，慢慢突破自己的關卡。

中興大學超夯釣魚通識課吸600人搶31名額。（圖：興大提供）

中興大學釣魚課，學生樂體驗「願者上鈎」樂趣，釣到的魚均會回放，兼顧保育。（圖：興大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法