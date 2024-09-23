誇張畫面曝光！甜點店放彩煙發巨響 逢甲學生嚇壞：以為氣爆

逢甲商圈一間甜點店22日慶祝開幕，在路口燃放大量彩色煙火，發出巨大聲響，嚇壞不少附近居民和學生，以為發生氣爆。（圖翻攝自Threads）

2024/09/23 19:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中逢甲商圈一間甜點店昨天（22日）為了慶祝開幕，在路口燃放大量彩色煙火，發出巨大聲響，嚇壞不少附近居民和學生，以為發生氣爆，影片曝光掀網熱議。中市環保局今天（23日）表示有接獲檢舉，看到網傳影片後認定有造成空氣汙染的情形，將依法開罰。

位於台中西屯區福星路上一間新開張的提拉米蘇專賣店，昨天下午為慶祝開幕在路口施放彩煙，引爆後除了造成巨大聲響，還有大量彩色粉塵瀰漫在空中，讓不少人嚇壞，甚至勾起2017年7月逢甲商圈氣爆事故的不好回憶。有學生昨天就在Threads上轉發影片驚呼：「在學校聽到聲音真的以為逢甲爆炸了！我跟同學以為是氣爆，嚇到抱在一起……真的超可怕，陰影都回來了！」

除此之外，店家第一時間並未清理燃放後的彩色煙塵和鞭炮屑，也讓附近居民超不滿，相關影片在網上引撻伐，「逢甲氣爆當年造成多嚴重的傷害，竟然還敢這樣玩」、「忘了八仙塵爆了嗎？怎麼現在還有人在玩這個！」、「逢甲真的人很多，聽說很多人都被嚇到，有夠誇張」、「檢舉起來啦！白癡店家！」、「超沒有公德心的店家， 噪音嚇到人還有空氣污染，真的不會想去買這種沒同理心的店家」。

隨著輿論延燒，店家今天透過IG限時動態發聲：「因9/22（日）下午開幕活動煙火事件，本店在此跟所有被影響到的民眾/街坊鄰居們道歉，是我們考慮不周全，致使民眾們的不便，真的非常抱歉，對不起。當下清潔的部分，我們因人手不足先置放在全家門口，造成行人通行不便也感到非常抱歉，在售完後也有馬上將地板清潔乾淨。」

而中市環保局今天表示有接獲民眾檢舉，今天下午已派員到場稽查，經檢視影片認定有造成空氣汙染的情形，將依違反空汙防治法第32條第1項第一款「從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」來對業者開罰。

店家發聲道歉。（圖翻攝自店家IG）

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