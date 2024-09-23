斥資近8000萬 台中大肚消防分隊新廳舍啟用

台中市消防局第4大隊大肚分隊新廳舍斥資7908萬興建，今天落成啟用，讓打火兄弟有更舒適的工作環境，守護鄉親安全。（記者陳建志攝）

2024/09/23 16:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局第四救災救護大隊大肚分隊原有廳舍狹小、老舊，台中市政府斥資7908萬興建新廳舍，今天落成啟用，台中市長盧秀燕出席時表示，大肚人口增加，救災、救難工作日益繁重，原有廳舍1983年興建至今，為警、消、戶政共同使用，空間及動線不符合日益增長的人力與器材配置需求，如今新廳舍啟用，將給打火弟兄更好的工作環境，守護鄉親安全。

台中市消防局長孫福佑表示，大肚分隊原有廳舍狹小、老舊，對於提升救災、救難能量明顯不足，市府特別編列7908萬預算興建新廳舍，很開心今天落成啟用，這對提升大肚和海線的救災能量有大大的幫助，也感謝熱心民眾與團體捐贈救護車與器材提供救災使用。

大肚消防分隊今天舉行落成啟用，台中市長盧秀燕出席致詞時表示，消防分隊具「救火、救災、救護」三大功能，市府聽見在地聲音，興建第4大隊大肚分隊新廳舍，感謝各民意代表支持通過預算，讓興建工作順利完成。

盧秀燕指出，大肚分隊管轄海線交通樞紐，工廠林立且大肚人口持續增加，救災、救護及大肚溪流域救援等工作相對繁重，加上原先大肚區東側的大肚台地由東向西逐漸斜降，山林景觀多，每到秋冬風勢助長，易有山林野草大火，佔地193公頃的王田油庫亦位於此，相信新廳舍啟用後，將可大幅增強區域消防安全。

台中市消防局表示，大肚分隊新建廳舍為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1748平方公尺，裡面規劃有器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室及小隊長室等空間。

消防局也感謝企業團體捐贈1台高頂救護車（大肚區農會、大肚鎮元宮、大東金聖公祠、大東福德祠聯合捐贈）、1台消防警備車（鑫綠泰鑄造廠公司捐贈）、1台自動心肺復甦機-LUCAS（三本久實業公司捐贈）、1台自動體外心臟電擊去顫器-AED（文華扶輪社捐贈）、1組健身訓練器材（興農公司捐贈），提升大肚分隊救災能量，也盼藉此拋磚引玉，喚起社會響應公益。

台中市消防局大肚分隊新廳舍今天落成啟用，台中市長盧秀燕（右9）等人出席剪綵。（記者陳建志攝）

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