為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

籌不出20萬！公車撞死東海女大生 司機改1萬交保

巨業客運施姓司機昨晚駕駛305號公車，行經台中市中區撞上正過馬路的林姓、王姓女大生，造成林女傷重不治，今天移送台中地檢署獲20萬元交保。（民眾提供）

巨業客運施姓司機昨晚駕駛305號公車，行經台中市中區撞上正過馬路的林姓、王姓女大生，造成林女傷重不治，今天移送台中地檢署獲20萬元交保。（民眾提供）

2024/09/23 21:46

首次上稿 13:50
更新時間 21:46（司機20萬改1萬交保）

〔記者陳建志／台中報導〕台中東海大學會計系大三林姓女大生，昨晚與就讀法律系的王姓學姐相偕到中區逛街，行經中山路、綠川東街口，台中知名景點宮原眼科前的行人穿越道時，遭巨業客運公車施姓司機（65歲）駕駛的公車在左轉時撞上，林女因被壓在車下，消防人員救出送醫仍不治，施男訊問後上午已依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後原諭知新台幣20萬元交保，不過施男因經濟狀況不佳覓保無著，檢察官後來降保，改依1萬元交保。

這起不幸車禍發生在昨晚9點15分，當時林姓和王姓女大生行經中山路、綠川東街口，正走在行人穿越道上，當時巨業客運施姓司機駕駛305號公車，沿綠川東街行駛，行經該路口準備左轉往台中車站方向時，疑因未禮讓行人，直接撞上正並肩通過斑馬線的林姓和王姓女大生。

兩人都是東海大學的學生，其中21歲王女就讀法律系大四，20歲的林姓女大生則就讀會計系大三，兩人是學姐學妹，感情相當好，昨晚趁假日相偕外出逛街，步行走行人穿越道經過該路口，沒想到遭左轉公車撞上，靠近公車的林女當場被捲入車底壓在右前輪下，王女也受到撞擊噴飛倒地，林女雖被消防人員救出，但因傷重仍不治，王女則雙手、雙腳受傷，所幸意識清楚。

施姓司機肇事後，經酒測並無酒精反應，警方詢問時表示，因當時天色昏暗，且有視線死角，加上2人都穿著深色衣服才未注意到，警方訊後今天上午依過失致死罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後諭知新台幣20萬元交保，不過施男因經濟狀況不佳覓保無著，檢察官後來降保，改依1萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
東海女大生並肩逛街被撞1死1傷 公車司機涉過失致死送辦
2024/09/23 09:17

東海女大生並肩逛街被撞1死1傷 公車司機涉過失致死送辦
公車撞東海女大生釀1死1傷 巨業公司發道歉聲明
2024/09/23 12:19

公車撞東海女大生釀1死1傷 巨業公司發道歉聲明
impression

自住住家用房屋應辦竣戶籍登記
東海女大生偕學姐逛街遇死劫遭公車輾斃 母悲慟欲絕拒客運業者慰問
2024/09/23 09:56

東海女大生偕學姐逛街遇死劫遭公車輾斃 母悲慟欲絕拒客運業者慰問
中市公車撞死學生 葉昭甫：該車裝有行車安全輔助器 將還原過程
2024/09/23 09:41

中市公車撞死學生 葉昭甫：該車裝有行車安全輔助器 將還原過程
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播