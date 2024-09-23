籌不出20萬！公車撞死東海女大生 司機改1萬交保

巨業客運施姓司機昨晚駕駛305號公車，行經台中市中區撞上正過馬路的林姓、王姓女大生，造成林女傷重不治，今天移送台中地檢署獲20萬元交保。（民眾提供）

2024/09/23 21:46

首次上稿 13:50

更新時間 21:46（司機20萬改1萬交保）

〔記者陳建志／台中報導〕台中東海大學會計系大三林姓女大生，昨晚與就讀法律系的王姓學姐相偕到中區逛街，行經中山路、綠川東街口，台中知名景點宮原眼科前的行人穿越道時，遭巨業客運公車施姓司機（65歲）駕駛的公車在左轉時撞上，林女因被壓在車下，消防人員救出送醫仍不治，施男訊問後上午已依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後原諭知新台幣20萬元交保，不過施男因經濟狀況不佳覓保無著，檢察官後來降保，改依1萬元交保。

這起不幸車禍發生在昨晚9點15分，當時林姓和王姓女大生行經中山路、綠川東街口，正走在行人穿越道上，當時巨業客運施姓司機駕駛305號公車，沿綠川東街行駛，行經該路口準備左轉往台中車站方向時，疑因未禮讓行人，直接撞上正並肩通過斑馬線的林姓和王姓女大生。

兩人都是東海大學的學生，其中21歲王女就讀法律系大四，20歲的林姓女大生則就讀會計系大三，兩人是學姐學妹，感情相當好，昨晚趁假日相偕外出逛街，步行走行人穿越道經過該路口，沒想到遭左轉公車撞上，靠近公車的林女當場被捲入車底壓在右前輪下，王女也受到撞擊噴飛倒地，林女雖被消防人員救出，但因傷重仍不治，王女則雙手、雙腳受傷，所幸意識清楚。

施姓司機肇事後，經酒測並無酒精反應，警方詢問時表示，因當時天色昏暗，且有視線死角，加上2人都穿著深色衣服才未注意到，警方訊後今天上午依過失致死罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後諭知新台幣20萬元交保，不過施男因經濟狀況不佳覓保無著，檢察官後來降保，改依1萬元交保。

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