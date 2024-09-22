久任衍生風紀疑慮！中市警局啟動「6年條款」 逾400官警大輪調

台中市警局啟動「6年條款」，10月底前有超過400名內名外勤官警大輪調。（資料照）

2024/09/22 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警界近期風紀案不斷，為避免久任衍生風紀疑慮，市警局決定啟動久未施行各項職務人員職期輪調，也就是所謂的「6年條款」，預定10月底前分兩波作業完成，將有超過400名內名外勤官警大輪調，有基層認為不應一竿子打翻一船人，也有人認為內勤如一灘死水，大輪調有利活化，反應不一。

台中市警界近日可說是多事之秋，有偵查隊涉足轄區不當場所、刑事辦案費核銷疑義、交通分隊勤務代簽、派出所員警製發交通告發單等案件，因涉及人員大部分均係久任該單位人員，甚至任同一單位年資最久者達32年，為避免久任衍風紀疑慮，市警局參照警察人員陞職辦法規定，研訂各項職務人員職期輪調原則，早在6月即傳出風聲。

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尤其最近各種針對所謂的「6年條款」更是眾說紛紜，各種版本都有，搞得基層人心惶惶，爆料成風，有人批評，市警局長李文章是否真的關心、體恤基層，還是「長官說了算」、「玩威權遊戲」，6年輪調是否能淨化警紀案件仍有疑問，況且只是少數人的行為，為何要一竿子打翻一船人，豈非是「黑貓偷吃、白貓受罪」。

另也有基層向媒體投訴指出，部分內勤職務長期被認為是「爽缺」，內勤辦業務人員都不用調整、調動，不少人一待超過10年，一日內勤終生內勤嗎？只動外勤，內勤不動令人極為不滿，難道只有外勤會做壞事？有風紀問題？只有外勤會跟特殊行業、人物掛勾？此次藉由大輪換，打破僵化的思維，或許也非壞事。

對此，市警局今天指出，各序列警職人員任期滿6年者均以調整機關（單位）為原則，如表現優良者主官（管）得予以保薦留任現職機關（單位）1年，上限為該單位所有人數10%，第8年即應調整機關（單位），另如1年內擬申請退休者，則不受職期輪調限制，依此次輪調原則分析，目前任滿6年者約900餘人，預估調整人員約400餘人。

派出所警員將以派出所為單位進行調整，亦即會有同一分局甲派出所調乙派出所狀況，預計62人，分局偵查隊、交通分隊以分局為單位調動，預計229人，調動人員將依陞遷積分高低，公開選填服務單位，預定10月中旬先完成第一梯次二線三星主管，以及二線二星所長調整，10月底前則完成二線一星以下官警的輪調。

而此輪調也可解讀為，外勤也可申請調內勤，均係由同仁依其所好，自由意志所選擇，並無「內勤一定優於外勤」之說。

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