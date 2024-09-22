翁收美女長腿泳裝照暈船！急匯旅費好害羞 警揭詐夢碎

張翁衝銀行要匯款5萬元旅費，幸及時阻詐。（記者許國楨攝）

2024/09/22 17:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓老翁網路認識暱稱「叮叮噹噹」女網友，對方每天噓寒問暖叫「親愛的」，讓張翁墜入愛情陷阱，近日更邀張翁同遊澎湖猛傳清涼露腿泳裝照，示意張翁匯5萬元旅費到旅行社，張翁昨天興沖沖直衝銀行就要匯款，幸行員直覺有異通報警方及時勸阻，張翁雖心碎也慶幸保住積蓄。

台中市第一分局西區派出所接獲轄內銀行通報，7旬張翁遇愛情詐騙請警方協助，員警楊嘉華及沈宗瀚立即趕赴現場，經了解，張翁當日持外幣存摺臨櫃，向行員表示要將外幣帳戶裡的錢換匯成新台幣5萬元，經行員關懷詢問用途為何，張翁一臉害羞透露，這筆錢是準備與LINE上暱稱「叮叮噹噹」的女友約會前往澎湖旅行的旅費。

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員警經張翁同意，查看其與「叮叮噹噹」的對話紀錄，確認這是一宗典型的網路交友詐騙，對話中所謂的「女友」，以及穿著清涼泳裝的照片，都是詐團成員假扮及盜圖，利用張翁的信任企圖騙取金錢。

警方當場向張翁解釋詐財常見手法，指出詐騙集團通常利用社交軟體如臉書、LINE或Instagram，以虛假身份隨機搭訕，逐步建立情感聯繫，最終藉由各種理由索取金錢，在警方耐心解釋和勸導下，張翁恍然大悟，意識到險些成為詐騙受害者，當場放棄匯款並封鎖對方，也感激行員與警方即時協助，保住辛苦積蓄。

第一分局提醒民眾，網路交友過程中若對方涉及金錢往來，應特別提高警覺，保持懷疑態度。若發現疑似遭遇詐騙，務必聯繫警方協助，撥打110報警或165反詐騙專線，讓警方為您守護財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團傳美女清涼泳裝照。（警方提供）

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