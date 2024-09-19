中市肉品市場轉型「豬事圓滿」公園 連廁所都有豬意象

鄰避的肉品市場轉型「豬事圓滿」公園，公園保留豬意象，連廁所都有。（記者蘇孟娟攝）

2024/09/19 16:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北區肉品市場拆遷轉型，市府將其中近2公頃用地改建「豬事圓滿」公園，今完工啟用，公園內「豬」意象多，有豬隻雕塑公共藝術、小山豬遊戲區等；盧秀燕指出，另在肉品市場原址推動興建台中市自建最大社宅及冷鏈物流商場，另原拍賣場保留，已獲民間捐建將改建成表演館，鄰避設施可望全轉型成鄰聚建設。

盧秀燕指出，台中市肉品市場啟用逾40年，原本每天要運2千隻豬隻前來拍賣，其中有1千隻在肉品市場內屠宰，多年來造成周邊噪音及環境污染，周邊居民生活品質苦不堪言，她上任後積極推動肉品市場轉型計畫，除遷移肉品市場，原有的土地保留近2公頃重新規劃為公園，新竣工的「豬事圓滿公園」，成功將原本台中市最臭、最髒亂的鄰避設施，轉變為全齡友善、共融的鄰聚公園。

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建設局長陳大田指出，豬事圓滿公園達1.97公頃，斥資1億480萬元打造，配合前身是肉品市場，以「豬」為主題設計園區，包括有小山豬主題遊戲區、木豬搖搖樂，園區內有不少豬隻雕塑，另有共融體適能運動設施及彈跳床，公園內的陽光廁所也融入「豬」意象。

盧秀燕說，除了把原本居民避之唯恐不及的肉品市場改以公園替代，另市府自編60餘億元推建台中最大的市府自建社宅，日前動工，將提供千戶居住，另農業局規劃複合式冷鏈商場，預計明年上半年招標；另肉品市場有的拍賣場也已獲喜愛收集豬隻的麗明營造董事長吳春山首肯，將捐建助轉型成表演館等展示空間，預計投資至少1億元改建，未來可望轉型鄰聚設施，改造週邊環境。

建設局另指出，豬事圓滿公園內的設施也引進國外低碳環保材，包括「小山豬主題遊戲區」遊戲面板採用海洋廢棄物回收材製成，園區內的多功能體健區滿足成人與銀髮族的戶外運動需求，打造成全齡化的美樂地公園。

今日公園完工啟用已吸引不少民眾前來休閒，民眾肯定公園提供綠地及休閒空間，讓生活環境更好。

鄰避的肉品市場轉型「豬事圓滿」公園，公園保留豬意象，有小山豬遊戲區。（記者蘇孟娟攝）

鄰避的肉品市場轉型「豬事圓滿」公園，公園保留豬意象，有豬隻雕塑。（記者蘇孟娟攝）

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