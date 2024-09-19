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大雪山林道三處邊坡坍方 行車險象環生

大雪山休閒農業區理事長紀華指出大雪山林道邊坡坍方。（記者張軒哲攝）

大雪山休閒農業區理事長紀華指出大雪山林道邊坡坍方。（記者張軒哲攝）

2024/09/19 14:06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近日午後強降雨，大雪山林道9、11、12.5公里處道路邊坡因土石鬆動，滑落至馬路，造成邊坡水溝堵塞。行政院中辦執行長莊競程等人今天會勘。林業及自然保育署台中分署秘書吳貞純指出，有關大雪山林道排水問題，將再請專業規劃設計公司評估現地環境後，予以加強或改善。11公里沿線上邊坡崩塌地屬國有財產署土地，台中分署將取得國產署同意後，以生態工法方式辦理改善。

莊競程表示，接獲大雪山休閒農業區理事長紀華陳情，最近下大雨，山區幾處道路坍方，造成東勢區東坑路988號附近，大雪山林道9、11、12.5公里處邊坡土石坍方，車子行經蜿蜒山路險象環生。山坡排水溝堵塞情形嚴重，希望儘速整治改善，保障民眾通行安全。

紀華指出，東坑路9、11、12.5公里處9月7日下午5點多因強降雨下了一個多小時，造成土石崩塌，導致400多人及數十車輛無法通行，受困4個多小時，經過搶修才通行。因當天只搶通道路，並沒有改善造成土石流的原因，因此最近遇下大雨，所有的水、砂石、泥漿都流到路面，非常危險，甚至造成很多用路人摔車意外，現因野溪的水路原頭塞住必須清除，呼籲相關單位協助處理，提供民眾一條安全回家的路。

農村水保署台中分署說，大雪山林道9公里林道邊坡上方疑似有開發情形，屬水保義務人權責部分建議由台中市政府水利局釐清。

大雪山林道坍方，相關單位人員會勘。（記者張軒哲攝）

大雪山林道坍方，相關單位人員會勘。（記者張軒哲攝）

大雪山休閒農業區理事長紀華（左）向行政院中辦執行長莊競程陳情。（記者張軒哲攝）

大雪山休閒農業區理事長紀華（左）向行政院中辦執行長莊競程陳情。（記者張軒哲攝）

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