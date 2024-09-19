「監督施政聯盟」陳椒華：盼台中速提國土功能分區圖

監督施政聯盟將辦募款餐會，前立委陳椒華（右3）呼籲台中速提交國土功能分區圖。（資料照，記者黃旭磊攝）

2024/09/19 11:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕前立委陳椒華號召十餘個非政府組織（NGO）結盟，今年成立「監督施政聯盟」，與成立十週年的台灣水資源保育聯盟10月12日將首度在台中市南屯區舉辦募款餐會；陳椒華指出，國土計畫法預計明年4月30日公告實施，台中市尚未向內政部提交國土功能分區圖，不能放任產業園區搶在實施前闖關變更地目。

陳椒華與與彰化縣環境保護聯盟吳慧君主任等多名環保人士，曾在內政部中區國土計畫政策溝通說明會場外抗議，環保人士高舉「繳國土分區功能圖」布條抗議，要求台中市長盧秀燕盡速提交台中市國土功能分區圖，不要放任產業園區搶在國土計畫實施前闖關變更地目。

陳椒華表示，2016年馬英九前總統公告國土計畫法，原定於2022年全面上路，但卻修法延遲至2025年5月上路，中央執政的民進黨政府及地方縣市政府都要加緊推進，而台中市清水海風產業園區、清泉崗附近的通和產業園區及望高寮產業園區都可能違反國土計畫闖關，呼籲市長盧秀燕盡速提交台中市國土功能分區圖，守護農地與糧食安全，不要放任產業園區搶在國土計畫實施前闖關變更地目。

台中市府表示，依規持續辦理國土功能分區劃設及審議作業，今年6月26日內政部次長董建宏曾拜會交流，曾反映民眾建議中央應聽取公民團體建言，並妥善回應民眾疑慮與地方實務執行課題，審慎推動國土計畫轉軌作業。

中市府強調，相關分區圖已召開6次台中市國土計畫審議會專案小組會議，處理超過200件人民陳情案件，除由農業局等相關局處逐一就人民陳情議題，審慎研析並進行說明回應，都發局也正準備召開第7次專案小組會議審議。

監督施政聯盟今天宣布將與台灣水資源保育聯盟舉辦2024聯合募款餐會，10月12日中午將在南屯區千味海鮮舉辦，呼籲各界攜手堅持正義、監督政府，讓台灣社會更進步、人民得以安居健康。

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