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演的！假車禍拍鬥毆片賺流量 台中5屁孩挨罰

5名屁孩拍攝車禍糾紛的鬥毆影片，投稿到臉書的黑色豪門企業，台中地院裁罰各3000元。（截自黑色豪門企業投稿）

5名屁孩拍攝車禍糾紛的鬥毆影片，投稿到臉書的黑色豪門企業，台中地院裁罰各3000元。（截自黑色豪門企業投稿）

2024/09/19 09:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓等4名男子與許姓少年共5名年輕屁孩，今年7月5日傍晚於台中市大里區拍攝行車糾紛（車禍）鬥毆影片，其中3人扭打一團，再把影片上傳網路賺取流量，公然鬥毆畫面引發民眾恐慌，台中市警局霧峰警方認為此舉惡劣，依社會秩序維護法函送台中地方法院裁罰，法官認為5人行徑，「使民眾觀看該影片後，誤以為真實發生行車糾紛導致肢體衝突而引起恐慌」，包含少年在內，5人以社維法的「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，各處罰鍰3000元。

裁定書指出，兩名黃姓男子與杜姓男子，以及林姓男子與許姓少年共5人，他們都很年輕，卻於上述時間，在台中市大里區的萬安路巷口，拍攝造假的車禍鬥毆影片，再把影片上傳網路，投稿至臉書社團「黑色豪門企業」，引起民眾恐慌而向警方報案。

台中市霧峰警分局原本誤認是真實的車禍糾紛互毆，之後卻查出是造假，套招、自導自演的影片，其中，林男與黃男負責拍攝，另2人與少年3人扮演鬥毆者。

依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，警方函送5人並建議法官，以最重裁罰各3萬元，台中地院台中簡易庭為，5人於網路散發影片，未說明為創作影片，使民眾觀看該影片後，誤以為真實發生行車糾紛，導致肢體衝突而引起恐慌，經警調查後發現該影片內容虛假，確實觸犯社維法，但僅裁罰5人各3000元，可抗告。

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