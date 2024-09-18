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    蝸牛奪命？台東3死4命危 高大成：小米粽葉子可能是凶手

    法醫高大成認為，小米粽的葉子可能是中毒主因。（記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成認為，小米粽的葉子可能是中毒主因。（記者蔡淑媛攝）

    2024/09/18 18:11

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台東南迴線賓茂及歷坵部落今（18日）凌晨傳出疑似集體食物中毒案，造成12人送醫，其中3人死亡、4人命危搶救中，都吃了老婦人自製小米粽（原住民稱「阿粨」）葉子包內餡有蝸牛、竹筍、豬肉、小米粉，法醫高大成研判，葉子最有可能造成急性中毒，也懷疑可能與蝸牛產生化學變化，認為有些葉子烹煮後釋放素素，待採驗檢體就能知道。

    高大成說，這起是急性食物中毒，外界認為中毒原因是農藥殺死蝸牛，可能誤食農藥，他分析，現在農藥毒性較低，必須有大量農藥，而且聚乙醛農藥是殺田螺，不殺蝸牛，而且一般會吃活蝸牛，不會吃死掉的蝸牛。

    另外，有人說是蝸牛的寄生蟲釀禍，複製近40年前的金蘭醬油第二代食用非洲大蝸牛造成5人死亡，高大成也認為不可能，寄生蟲要跑到腦部或是造成血液心肌梗塞，至少要1、2週甚至1、2年。

    台東中毒死亡民眾，生前有口鼻大量分泌物，高大成說，這是呼吸不過來、喘不過氣，一直有分泌物，最大原因能是神經中毒造成呼吸衰竭，像是肉毒桿菌中毒後，意識仍清醒，他就曾遇對民眾食用遭肉毒桿菌污染的花生麵筋罐頭，中毒後喊著怎麼無法呼吸。

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