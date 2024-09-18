鐵砧山兒童遊戲場遮陽棚遭吹毀 親子遊憩曬昏頭

鐵砧山兒童遊戲場遮陽棚遭吹毀。（記者張軒哲攝）

2024/09/18 14:25

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場近年受到海線地區親子青睞，但自2020年後即未做整體修繕，其中遮陽棚隔年即遭強風吹毀，親子夏日嬉戲常曬到汗流浹背，立委蔡其昌與市議員施志昌聯合向中央與台中市政府爭取修繕經費，台中市風景區管理所今日表示，此次計畫修繕三大重點，包括兒童遊戲場、青少年互動場與休憩景觀等，總經費538萬元，9月20日就會進場施工，預計12月完工。

鐵砧山風景區近年逐漸改造，吸引遊客到訪，甚至有遊覽車載外縣市遊客參觀劍井與雕塑公園，兒童遊戲場受到海線家長喜愛，但設備逐漸老舊失修。今（18）日施志昌與蔡其昌大甲服務處召集大甲新美里長王生源、庄美里長魏李嫌與義和里長洪黃素貞及相關單位至鐵砧山雕塑公園了解「大甲鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場環境設施改善計畫」內容。

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施志昌表示，鐵砧山許多設施都沒有再次更新，也開始陸續出現損壞的情況，如兒童遊戲場的遮陽棚2021年就被吹毀，他與蔡其昌聯合向國土管理署與中市府爭取經費，來進行遊憩設施整體檢視及優化汰舊，之後會再爭取更多的經費建立鐵砧山的亮點，吸引更多的遊客和親子至鐵砧山遊玩。蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏建議，之後可於園內設置插座，以便團體租借場地舉辦活動時使用。

風管所表示，計畫工程主要是針對三大重點，包括兒童遊戲場、青少年互動場與休憩景觀等，青少年遊戲區攀爬網以及兒童遊戲場高頻率使用設施進行修繕、增加遮陽設施和在地墊融入大甲在地意象以及設置解說牌等，總經費538萬元，其中中央內政部國土管理署補助349萬7000元，中市府負擔188萬3000元，預計今年12月完工。

鐵砧山雕塑公園兒童遊戲場將進行修繕。（記者張軒哲攝）

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