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    找鋼管女郎中監門前表演迎好友出獄判不罰 警將抗告

    台中市第四警分局偵查隊長江清萬說，鋼管女郎在監獄前迎接出獄友人一案，收到裁定書後將依法提出抗告。（記者黃旭磊攝）

    台中市第四警分局偵查隊長江清萬說，鋼管女郎在監獄前迎接出獄友人一案，收到裁定書後將依法提出抗告。（記者黃旭磊攝）

    2024/09/18 14:14

    〔記者黃旭磊／台中報導〕吳姓男子今年8月23日從法務部台中監獄大門出獄，友人請舞獅團、鋼管女郎在大門前表演迎接，遭第四警分局依違反「社會秩序維護法」函送台中地方法院台中簡易庭裁罰，台中地院審理認為黃男所為不構成「藉端滋擾」裁定不罰，警方認為行為人故意將過程錄影PO文上網高調炫耀，已嚴重影響社會觀感，將在收到裁定書後檢具新事證依提出抗告。

    台中市黃姓男子於8月23日下午3時許，慶祝吳姓好友出獄，聘請舞獅及鋼管女郎在法務部台中監獄大門前火辣演出接風洗塵，被警方依社會秩序維護法的「藉端滋擾公共場所」函送台中地方法院台中簡易庭裁罰，不過，法官卻認為，黃男目的並非「藉端滋擾」，裁定不罰，可抗告。

    警方見本報報導相關消息，不滿相關行為人故意將過程錄影PO上「黑豪家族」等網路平台網高調炫耀，將於收到裁定書後檢具新事證提出抗告。

    台中市第四警分局偵查隊長江清萬說，有關黃男僱請舞獅及鋼管女郎在台中監獄前迎接出獄友人一案，經分局獲報立即查處，並依社會秩序維護法第68條第2款「妨害安寧秩序」移送台中地方法院台中簡易庭裁處。

    江清萬表示，本案雖地院裁定不罰，但鑑於行為人故意將過程錄影PO文上網高調炫耀，已嚴重影響社會觀感，分局將於收到裁定書後，立即檢具新事證依法提出抗告。

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