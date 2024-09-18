居民看車牌經過才睡 台中社區捐款送走22年老巡邏車

溪埧里守望巡邏車服役22年退休。（守望相助隊提供）

2024/09/18 13:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區溪埧里守望隊一輛豐田ALTIS巡邏車，從2002年起夜巡社區全年無休，還曾飆速追過闖空門竊賊，不少居民深夜看到車牌經過才安心睡覺，由於今年常需修補，居民自籌近50萬元買新車，台中市民進黨議員張家銨等人見證老車報廢退休，里長陳登正說，謝謝老車守護社區安全。

溪埧里守望相助隊巡邏汽車交車典禮今天在巡守隊部舉行，台中市民政局長吳世瑋、國民黨立委顏寬恒、台中市民進黨議員張家銨、曾威及國民黨議員吳瓊華、無黨籍議員林昊佑到場見證，新購白色Toyota Corolla Altis市價超過72萬元，由吳世瑋將鑰匙交給陳登正，期待承續守護社區安寧重任。

陳登正表示，老車無論風雨夜夜巡守社區超過40個據點，居民不捨老車「東修西修」，由社區寶嘉誠工業吳董、福德祠莊姓主委帶頭捐款，配合市府補助40多萬元補助款新購巡邏車，老車要退休了，大家都捨不得。

溪埧里為烏日區中央部位，北隔大里溪與光明里和五光里對望，南有螺潭里、西側為東園里，東側接霧峰區，巡守隊一年365天巡邏，曾抓過闖空門竊賊，不少居民深夜看到老車車牌「3V-5970」、編號「302」經過才安心睡覺。

溪埧里守望相助隊長陳建宏表示，老車從深夜10點到凌晨兩點，全年無休巡簽45個巡邏箱，每晚約巡邏20公里還要巡東園國小，就算遇到颱風，風雨不大原則上都在巡邏。

台中市民政局長吳世瑋（左4）將新車鑰匙交給溪埧里長陳登正（右3）。（守望相助隊提供）

溪埧里居民自籌近50萬元買新巡邏車。（守望相助隊提供）

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