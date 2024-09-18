為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

居民看車牌經過才睡 台中社區捐款送走22年老巡邏車

溪埧里守望巡邏車服役22年退休。（守望相助隊提供）

溪埧里守望巡邏車服役22年退休。（守望相助隊提供）

2024/09/18 13:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區溪埧里守望隊一輛豐田ALTIS巡邏車，從2002年起夜巡社區全年無休，還曾飆速追過闖空門竊賊，不少居民深夜看到車牌經過才安心睡覺，由於今年常需修補，居民自籌近50萬元買新車，台中市民進黨議員張家銨等人見證老車報廢退休，里長陳登正說，謝謝老車守護社區安全。

溪埧里守望相助隊巡邏汽車交車典禮今天在巡守隊部舉行，台中市民政局長吳世瑋、國民黨立委顏寬恒、台中市民進黨議員張家銨、曾威及國民黨議員吳瓊華、無黨籍議員林昊佑到場見證，新購白色Toyota Corolla Altis市價超過72萬元，由吳世瑋將鑰匙交給陳登正，期待承續守護社區安寧重任。

陳登正表示，老車無論風雨夜夜巡守社區超過40個據點，居民不捨老車「東修西修」，由社區寶嘉誠工業吳董、福德祠莊姓主委帶頭捐款，配合市府補助40多萬元補助款新購巡邏車，老車要退休了，大家都捨不得。

溪埧里為烏日區中央部位，北隔大里溪與光明里和五光里對望，南有螺潭里、西側為東園里，東側接霧峰區，巡守隊一年365天巡邏，曾抓過闖空門竊賊，不少居民深夜看到老車車牌「3V-5970」、編號「302」經過才安心睡覺。

溪埧里守望相助隊長陳建宏表示，老車從深夜10點到凌晨兩點，全年無休巡簽45個巡邏箱，每晚約巡邏20公里還要巡東園國小，就算遇到颱風，風雨不大原則上都在巡邏。

台中市民政局長吳世瑋（左4）將新車鑰匙交給溪埧里長陳登正（右3）。（守望相助隊提供）

台中市民政局長吳世瑋（左4）將新車鑰匙交給溪埧里長陳登正（右3）。（守望相助隊提供）

溪埧里居民自籌近50萬元買新巡邏車。（守望相助隊提供）

溪埧里居民自籌近50萬元買新巡邏車。（守望相助隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
孕婦下體流血嚇到尫 送醫急診巧遇巡邏車求救
2024/04/19 12:17

孕婦下體流血嚇到尫 送醫急診巧遇巡邏車求救
凱米吹倒路樹 高雄警車也遭殃樹幹插引擎
2024/07/25 11:48

凱米吹倒路樹 高雄警車也遭殃樹幹插引擎
impression

楊梅「宜誠中山北」重磅登場！ 產業、交通、機能一次擁有
遇警盤查狂奔、高市保大包夾拔槍逮人......原來是通緝犯
2024/06/06 11:24

遇警盤查狂奔、高市保大包夾拔槍逮人......原來是通緝犯
海巡巡邏撞死人 逃回駐地滅證 警上門不承認 主管疑隱匿 見畫面才認罪
2024/08/31 05:30

海巡巡邏撞死人 逃回駐地滅證 警上門不承認 主管疑隱匿 見畫面才認罪
impression

白冰冰直播忘開濾鏡 容貌露出驚眾人
科技犯罪普遍 林右昌稱須與時俱進提升警察裝備
2024/01/05 14:32

科技犯罪普遍 林右昌稱須與時俱進提升警察裝備
台中社區巡邏車遭毒蟲撞爛 居民集資買新車
2024/04/27 14:21

台中社區巡邏車遭毒蟲撞爛 居民集資買新車
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播