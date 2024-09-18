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    小三嗆元配「妳老公為什麼不夾緊一點？」 法院認定有染判賠

    陳女嗆聲原配王女「一個銅板不會響」，「妳老公他結婚了，為什麼不夾緊一點呢？」法官認為陳女不否認與人夫有染，判決應賠償50萬元。（示意圖）

    陳女嗆聲原配王女「一個銅板不會響」，「妳老公他結婚了，為什麼不夾緊一點呢？」法官認為陳女不否認與人夫有染，判決應賠償50萬元。（示意圖）

    2024/09/18 12:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓女子於2022年10月，發現丈夫刪除與陳姓女同事的LINE對話記錄，身為女性的她敏感懷疑，丈夫與陳姓女同事有曖昧，逼問丈夫之後，始知兩人不但發生性關係，丈夫還把陳女帶回家性交，王女氣得找陳女談判，陳女卻反嗆說，「一個銅板不會響」，「妳怎麼不問妳老公他結婚了，為什麼不夾緊一點呢？」，王女怒告陳女索賠100萬元，法官認為陳女上述之言，不否認與人夫發生性關係，據此判決應賠償50萬元，可上訴。

    判決書指出，王女向台中地方法院提起民事訴訟，她指控說，2022年10月間，她發現丈夫刪除與陳女的對話紀錄，詢問後始知丈夫與陳女有染，2022年8至9月間，多次在王女與丈夫住處發生性行為，陳女應賠償100萬元。

    陳女則否認上述指控，她強調，人夫宣稱與她有染，還寫自白書，但自白書與事實完全不符，王女提出的證據，也不足以證明她與人夫有性行為，聲明駁回王女之訴。

    台中地院認為，王女雖提出丈夫寫的自白書，但自白書不得作為證據，法官還要對於其他證據，綜合判斷王女主張的事實是否可採信。

    法官強調，王女提出丈夫與公公對話的錄音，丈夫承認與陳女有3次性關係，沒有避孕，丈夫擔心陳女懷孕，日後有小孩，會被陳女勒索等情，另外，王女找陳女談判且錄音，王女當時質問陳女，「妳這麼大膽跑來我們家，跟他性愛欸，妳跟他性交欸，妳在幹嘛？」陳女答覆「妳知道一個銅板不會響這件事嗎？」陳女還對元配王女嗆聲，「他（人夫）結婚了，那妳怎麼是來問我？妳怎麼不問妳老公他結婚了，為什麼不夾緊一點呢？」

    法官認為上述對話，陳女並未否認與人夫發生性行為，王女主張陳女故意以背於善良風俗的方法，不法侵害配偶權益，且情節重大，請求賠償損害，核屬有據，判決應賠償50萬元，可上訴。

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