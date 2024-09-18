男接好友出獄找鋼管女郎監獄門口火辣演出 被送辦法官判免罰

黃男聘請舞獅與鋼管女郎於台中監獄門前火辣演出，為吳姓好友出獄接風洗塵，台中地院台中簡易庭裁定不罰。（資料照，記者張瑞楨攝）

2024/09/18 10:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子於今年（2024年）8月23日下午3時許，慶祝吳姓好友出獄，在法務部台中監獄大門前，聘請舞獅及鋼管女郎火辣演出，為吳男接風洗塵，被警方依社會秩序維護法的「藉端滋擾公共場所」函送台中地方法院台中簡易庭裁罰，不過，法官卻認為，黃男是迎接好友出獄，目的並非「藉端滋擾」，裁定不罰，可抗告。

台中地院台中簡易庭裁定書指出，黃男於上述時間，因迎接吳姓友人出監，僱請舞獅及鋼管女郎在台中監獄大門前表演，台中市警局第四分局認為，黃男屬於藉端滋擾公共場所，社會秩序維護法第68條的「妨害安寧秩序行為」，函送台中地院裁罰。

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法官卻認為，依據社會秩序維護法的規定，必須確實達到妨害公共秩序、擾亂社會安寧的程度，才得用違反社會秩序維護法處罰，至於所謂的「藉端滋擾」，是指行為人假藉事端，於住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入的場所，滋事擾亂而妨害公共秩序、或擾亂社會安寧。

法官強調，黃男於警詢時表示，他聘請舞獅、鋼管女郎，是要迎接吳姓友人出監，法官認為，黃男沒有何假借事端滋事擾亂，亦無妨害公共秩序或社會安寧的行為，不構成「藉端滋擾」的要件，裁定不罰。

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