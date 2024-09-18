4乘客加起來350歲創紀錄！台中市小黃公車持續助偏鄉

為照顧偏遠地區民眾，台中市推小黃公車，目前已有25條路線。（市府提供）

2024/09/18 09:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為照顧偏遠地區民眾，台中市推小黃公車，目前已有25條路線，除了載送學生上下課，也載送偏遠地區長輩就醫採買，由於小黃公車可載3到4人，曾經一次載到4位分別是95、92、85及72歲的長輩，4人加起來達350歲，也顯示台中市老化嚴重，更需要小黃公車來服務長輩。

交通局長葉昭甫指出，2017年台中從2條小黃公車路線，到今年已擴大至25條，服務山、海、屯21個原縣區、162里，以計程車機動性代替公車服務，提供民眾免費搭乘，改善偏鄉公共運輸環境，感謝車隊力挺。

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載運的過程常有趣味發生，日前一位78歲阿公喊著腰痛緩慢坐上車，鄰座85歲長輩表示「你還少年啦！」因為坐他旁邊阿嬤已92歲，前座乘客已95歲，乘客年紀加起來350歲，創下小黃公車百歲團乘客的新紀錄。

交通局指出，25條路線中，怡美車隊從第1條擴大到第16條路線，駕駛與電話預約的客服團隊擴大到28人。車隊有次開新路線到山上，里長和居民自製紅布條、放鞭炮歡迎，紛紛表示，30多年了，終於有公車開上來了；有駕駛還遇乘客送20公斤重的鮮採橘子，表示要分享給小黄公車駕駛，讓駕駛感受到載乘客也載了滿滿人情味。

駕駛張根逢表示，自己秉持義不容辭的熱心，連太太都加入陣容；通常乘客都是固定搭乘，駕駛皆有幫忙在地人的共識，年節照常上路，犧牲與家人團聚假期，全年無休。

怡美計程車隊經理洪瑞駿表示，因路線交接，需要讓民眾知道，有一年剛好遇到跨年夜，他開車載家人從低溫10度以下的和平區，沿著小黃公車路線站牌張貼新的預約電話，完成更新站牌剛好天亮，也正是迎接新年最好的開始。

交通局提醒，每輛小黃公車僅能載3到4人，建議於乘車前一天電話預約；如果預約人數較多時，車隊也會多安排車輛提供載客服務。

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