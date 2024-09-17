台中特斯拉男酒駕載正妹被攔 伏地挺身、灌冰水澆頭白忙一場

黃男被攔下後，先狂做伏地挺身。（警方提供）

2024/09/17 20:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子上週六夜店喝完酒，駕駛特斯拉載一名正妹回家，途中因轉彎未打方向燈遭攔下還聞到酒味，黃男先狂做伏地挺身，接著猛灌冰水澆頭，搞得全身濕透試圖降低酒精，還詢問員警：「有效嗎？」結果酒測值0.18毫克，僅差可免罰標準0.01毫克，扼腕不已，最後還是眼睜睜看著愛車被拖吊。

台中市第四分局大墩派出所警員葉柏逸，當天凌晨巡經文心路與大墩十七街口，見一輛特斯拉轉彎未打方向燈攔停提醒，駕駛黃姓男子（36歲）搖下車窗當下，車內散發濃濃酒味，經葉員使用酒精檢知器初步檢測發現有酒精反應，隨即請黃男靠邊停車受檢。

黃男表示，3小時前於夜店飲酒後駕車欲搭載女性友人返家，沒想到因為一個小舉動被警盯上，對於自身酒駕行為深感懊悔頻頻致歉，經員警告知酒測相關規定，黃男憂心酒測超標，起初狂做伏地挺身，想藉運動流汗蒸發酒味，後來想萬一運動促進血液循環，讓酒測值不減反增，靈機一動想出怪招。

黃男請穿著中空露小蠻腰的正妹友人，就近到超商購買一瓶大罐冰礦泉水，隨後只見他狂灌不打緊，還從頭淋在身上，想透過「內服外澆」冰水，加速降低酒精反應，最終實施酒測酒測達0.18毫克，黃男得知僅差可免罰標準0.17毫克0.01毫克，只差一點點就可安全脫身，再三央求再次施測未果，最後才打消念頭讓愛車由拖吊場拖走。

全案依道路交通管理處罰條例第35條第一項第一款開罰；分局長陳祥麟呼籲民眾，一旦飲酒請找「代客駕駛」或指定駕駛，切勿心存僥倖酒後駕車，另針對酒駕的同車乘客採取連坐罰，並賡續強化取締酒駕執法能量，以維用路人之行車安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男接著猛灌冰水。（警方提供）

黃男用冰水澆頭，搞得全身濕透試圖降低酒精。（警方提供）

黃男最後酒測值0.18毫克，面臨愛車被拖吊命運。（警方提供）

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