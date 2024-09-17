新竹警辦詐欺沒拘票將人從台中帶到新竹 法院判國賠6萬元

新竹市警局偵辦詐欺案，沒有拘票就將林姓負責人從台中帶到新竹訊問，林男提告請求國賠，台中地院判國賠6萬元。（記者陳建志攝）

2024/09/17 15:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓男子，2020年因詐欺案遭新竹市警局員警逕行搜索、拘提，林男不滿員警沒有搜索票、拘票就查扣手機並將他壓制，造成他膝蓋受傷，還將他帶到新竹市警局侵害人身自由，求償139萬元；法院調查，竹警逕搜事後陳報認定合法，但無拘票下，卻將林自台中帶到新竹問訊，侵害其人身自由，判竹警國家賠償林6萬元，可上訴。

判決指出，台中林姓公司負責人，2020年8月22日晚間接獲新竹市警局員警電話，告知涉及詐欺案要進入公司搜索，到場後質疑警員無搜索票，欲撥打電話了解搜索是否合法時，卻遭警員拘提並附帶搜索、扣押手機，欲取回手機時即被1名員警出腳掃過右膝倒地，並遭2名員警上銬，造成右膝挫傷、右膝前十字韌帶斷裂、右膝內外半月板破裂。

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林男質疑員警對他拘提時並無拘票，認為對他拘提、附帶搜索及扣押均屬違法，且將他拘提至新竹市警察局更是明顯侵害其自由權利，針對醫療、不能工作損失、精神慰撫金共申請國賠139萬1380元。

新竹市警局審理時則表示，在新竹地檢署檢察官指揮下逕行搜索，並依刑事訴訟法規定逕行拘提林男，因林男拒絕配合，並撥打電話給不詳人士，有勾串共犯、湮滅證據行為，經警員電話請示檢察官，指示扣押林男手機，但林男竟以手拍打警員搶奪手機，警員才以徒手壓制，執行逕行搜索並拘提，搜索完畢後，並在3日內陳報新竹地方法院備查，強調並無違法搜索。

新竹警方指出，林男膝蓋傷勢，是入室搜索時自撞桌腳所致，與警員施以強制力無關。強調警員拘提林男時，身上縱無拘票，但檢察官當時已開立拘票，依實務見解待拘提完成後再提示拘票亦無不可，且當下已迅速請員警將拘票從新竹送往台中搜索場所，拘提程序並無違法。

台中地院審理後認為，當天雖無票逕行搜索，但有陳報法院經准予備查，認定逕搜合法，並認為林男傷勢經醫院鑑定報告並不嚴重，員警在林男抗拒搜索時所施加的強制力並未逾越必要程度，屬合法執行職務，因此要求國賠無理由。

不過法官認為，員警拘提林男時應用拘票，縱使檢察官當時已開立拘票，但未送至現場，就不可限制林男身體自由，以強制力將他從台中公司帶到新竹市警局問訊，侵害他的自由權利，依國家賠償法，判決新竹市警局應國賠精神慰撫金6萬元，可上訴。

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