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    台中新民街市場路樹突倒塌 砸人壓機車嚇呆中秋採買民眾

    倒塌樹木已鋸除。（民眾提供）

    倒塌樹木已鋸除。（民眾提供）

    2024/09/17 16:31

    首次上稿13:46
    更新時間16:31（新增文化局回應）

    〔記者許國楨／台中報導〕今天是中秋節，台中市東區新民市場一早就湧入不少採買民眾，上午11點多傳出意外，一棵路樹突然倒塌，當場砸中一名步行經過民眾，也連帶波及到兩輛停放路旁機車，消防局獲報立即派遣信義、中區分隊人員6名，由小隊長林文昭帶隊前往救護。

    經了解，受傷民眾右肩及右腳擦傷疼痛，所幸意識清楚，已送台中榮總接受治療，轄區第三分局則表示，意外地點在新民街59號，現場樹木因不明原因根部斷裂往路中倒塌，造成行人王男（61歲）背部被樹枝擦到輕傷，另也壓到兩輛停放路旁機車，稍早已經由相關單位派員到場鋸除倒塌樹木，恢復市場交通順暢。

    文化局表示，第一時間已到醫院探視傷者，所幸無大礙，而現場也已拉起封鎖線，呼籲民眾暫時不要靠近。

    文化局則表示，自接管新民街倉庫群後，即委託園藝業者整理場域內植栽，該路樹初判雖外觀無異常，但樹根內部似有腐朽現象，加上近日大量降雨導致地面鬆軟難以固著而傾倒，意外壓傷路過民眾及停放機車，局長陳佳君事發後第一時間，即與東區區長吳忠聖前往醫院探望傷者並致贈慰問金，目前受傷人員已無大礙。

    此外，文化局已立即於現場拉起封鎖線並設置警戒標誌，除安排保全人員加強巡視，並聯繫專家全面檢視該區行道樹根系狀況，呼籲民眾暫時不要靠近，以確保安全。

    消防人員到場救護。（民眾提供）

    消防人員到場救護。（民眾提供）

    警方在現場維持交通秩序。（民眾提供）

    警方在現場維持交通秩序。（民眾提供）

    文化局已在現場拉起封鎖線。（市府提供）

    文化局已在現場拉起封鎖線。（市府提供）

    文化局長陳佳君到醫院探視傷者。（市府提供）

    文化局長陳佳君到醫院探視傷者。（市府提供）

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