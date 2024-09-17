郵政代辦所銳減7成 全國僅剩427處

清水光復街郵政代辦所原本是電器行兼營，已有50年歷史。（記者張軒哲攝）

2024/09/17 06:33

首次上稿 09-16 22:32

更新時間 09-17 06:33

〔記者張軒哲／台中報導〕早期農村社會資訊不普及，在網路即時通訊軟體尚未興起的年代，台灣各縣市有逾千家郵政代辦所遍及大城小鎮，幾乎都是商店兼辦，以文具行書局最常見，方便民眾寄掛號信件與購買郵票，隨著通訊方式改變，郵政代辦所逐年減少。中華郵政指出，2003年公司化之後，全盛時期郵政代辦所家數為2004年的1346處，目前全國尚有427處，台中市有61處，多數是商店複合式經營。

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郵政代辦所是由郵局委託民間商家兼營部分郵政業務的委辦機構，經辦業務範圍有收寄國內平常函件、掛號函件，出售郵票等一般郵政業務，不包含金融儲匯，每一件掛號信件或包裹可收取2至3元代辦費用。較常見於農村聚落或是人口稠密的住宅區，工廠林立的工業區或大學等。

台中市幅員遼闊，原縣區山海線各區皆有郵政代辦所，例如大雅區的郵局因為於市場旁，停車不方便，約1公里距離一間大型連鎖文具行兼營郵政代辦所，方便雅環路商家與住戶就近寄掛號。另外，沙鹿區靜宜大學校內有專屬郵局可以寄信與儲匯，但隔壁弘光科大則是書局兼辦郵務，僅能寄信或購買郵票。

腹地較大清水區目前有4間郵政代辦所，緊鄰的高美濕地永存心中藥行是高美地區居民購買藥品與處理郵務好鄰居。清水街區光復街商店雲集，街頭巷尾各有一間郵政代辦所，位於街尾的第一代辦所是文具行兼營，由於每天業務量較多，近年已改為電腦化，中年老闆每逢傍晚時分相當忙碌，要輸入電腦資料跟黏貼郵件。

另外，光復街頭的第二代辦所從1975年就協助處理郵務，第二代七旬王先生指出，父親早年就兼辦郵務，自己年輕開設電器行，在騎樓設置一個郵務櫃檯，因年紀大了，電器行早已歇業，跟妻子一起守著營政代辦業務，屬於服務性質。清水街區蔡先生說，這間代辦所離家最近，徒步就能抵達，節省去郵局抽號碼牌跟排隊時間。

中華郵政指出，隨著通訊方式改變加上i郵箱設立後，到代辦所郵寄的民眾有逐漸減少，一般郵務量較多的代辦所郵局也會設法協助電腦化作業，但郵局不會主動與代辦所解約，畢竟多一處代辦所，就多一處據點服務民眾。

弘光科大校內書局兼營郵政代辦所。（記者張軒哲攝）

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