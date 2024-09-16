洪健益控京華城案藏鏡人 蔡壁如週三提告：請將夢到證據給檢方

針對洪健益指控涉及京華城案， 蔡壁如表示，已委託律師提告，資料收集齊全，預計本週三就會提告。（擷取自蔡壁如臉書）

2024/09/16 20:11

首次上稿 10:01

更新時間 20:11

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台北市議員洪健益日前爆料蔡壁如也涉及京華城案，蔡壁如今天回應表示已委託律師提告，預計本週三提告；外界質疑今天是上班時間，她卻一早就發文回應洪健益的爆料；蔡壁如說，她是在今天上午7點45分非上班時間發文；台中市政府秘書處表示，市府有彈性上班時間，蔡壁如臉書發文，就時間點看起來並未違反上班規定。

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洪健益日前在台北市議會受訪時三問蔡壁如，第一是認不認識朱亞虎、有沒有和朱碰面，且收到朱手寫的陳情信；第二，收到陳情信之後有沒有下手諭，要求某人一定要出席京華城相關人士的碰面；第三，蔡壁如有沒有和京華城的高層見過面？洪健益並要求蔡壁如在3天內說清楚，否則將公布所有資料。

蔡壁如今天一早就在臉書發文質疑洪健益是「託夢指控」，有「加重毀謗罪」嫌疑，必將提告，以正視聽，「請把撿到、夢到的證據提供給檢方」。蔡壁如隨後接受記者採訪指出，她已委託律師提告，但因她要上班，提告時間將由律師決定，由於還有資料要收集，律師建議本週三提告，不著急於今天。

但蔡壁如一早發文也被質疑是否利用上時間回應政治問題，蔡壁如表示，她是上午7點45分發文，並非上班時間。她今天上午在大甲跑廟會行程，之後返回市府上班。

市府秘書處也表示，從臉書發文時間看起來，蔡壁如發文時間約在8點左右，因市府有彈班時間，即上午8時至8時30分及下午1時至1時30分得彈性上班，下午5時至6時為彈性下班時間，蔡壁如發文應在非上班的容許範圍內。

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