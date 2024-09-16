為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    洪健益控京華城案藏鏡人 蔡壁如週三提告：請將夢到證據給檢方

    針對洪健益指控涉及京華城案， 蔡壁如表示，已委託律師提告，資料收集齊全，預計本週三就會提告。（擷取自蔡壁如臉書）

    針對洪健益指控涉及京華城案， 蔡壁如表示，已委託律師提告，資料收集齊全，預計本週三就會提告。（擷取自蔡壁如臉書）

    2024/09/16 20:11

    首次上稿 10:01
    更新時間 20:11

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台北市議員洪健益日前爆料蔡壁如也涉及京華城案，蔡壁如今天回應表示已委託律師提告，預計本週三提告；外界質疑今天是上班時間，她卻一早就發文回應洪健益的爆料；蔡壁如說，她是在今天上午7點45分非上班時間發文；台中市政府秘書處表示，市府有彈性上班時間，蔡壁如臉書發文，就時間點看起來並未違反上班規定。

    洪健益日前在台北市議會受訪時三問蔡壁如，第一是認不認識朱亞虎、有沒有和朱碰面，且收到朱手寫的陳情信；第二，收到陳情信之後有沒有下手諭，要求某人一定要出席京華城相關人士的碰面；第三，蔡壁如有沒有和京華城的高層見過面？洪健益並要求蔡壁如在3天內說清楚，否則將公布所有資料。

    蔡壁如今天一早就在臉書發文質疑洪健益是「託夢指控」，有「加重毀謗罪」嫌疑，必將提告，以正視聽，「請把撿到、夢到的證據提供給檢方」。蔡壁如隨後接受記者採訪指出，她已委託律師提告，但因她要上班，提告時間將由律師決定，由於還有資料要收集，律師建議本週三提告，不著急於今天。

    但蔡壁如一早發文也被質疑是否利用上時間回應政治問題，蔡壁如表示，她是上午7點45分發文，並非上班時間。她今天上午在大甲跑廟會行程，之後返回市府上班。

    市府秘書處也表示，從臉書發文時間看起來，蔡壁如發文時間約在8點左右，因市府有彈班時間，即上午8時至8時30分及下午1時至1時30分得彈性上班，下午5時至6時為彈性下班時間，蔡壁如發文應在非上班的容許範圍內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播