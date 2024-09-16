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首頁　>　臺中市

台中1歲童疑吞硬幣殞命！無照保母外出買晚餐 屋內還有3童......

台中市北屯區沈姓婦人沒有保母證照，受託照顧4名年紀都在2歲以下的幼童，昨晚8點多她外出買晚餐，返家時驚見其中一名1歲男童疑吞食異物導致窒息，已失去生命跡象，雖緊急取出異物送醫，但經搶救仍宣告不治。示意圖。（本報合成）

台中市北屯區沈姓婦人沒有保母證照，受託照顧4名年紀都在2歲以下的幼童，昨晚8點多她外出買晚餐，返家時驚見其中一名1歲男童疑吞食異物導致窒息，已失去生命跡象，雖緊急取出異物送醫，但經搶救仍宣告不治。示意圖。（本報合成）

2024/09/16 09:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區沈姓婦人沒有保母證照，受託照顧4名年紀都不滿2歲的幼童，昨晚8點多她竟留下4名幼童逕自外出買晚餐，返家時驚見其中一名1歲男童疑吞食異物窒息，已失去生命跡象，雖緊急取出異物送醫，經搶救仍告不治；警方今天報請檢方相驗，釐清死因究責。

台中市消防局昨晚近9點獲報，北屯區一名1歲男童需救護，立即派遣專責救護隊、北屯消防分隊趕抵時，男童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院搶救，院方檢視男童身上疑有瘀傷，聯絡社會局社工，男童的王姓母親也接獲通知到院，惟男童經搶救無效，宣告不治。

警方同時間獲報也派遣鑑識人員到場採證，經查，48歲沈姓婦人沒有保母證照，卻接受24小時的托育服務，除了男童外，也照顧3名年紀都在2歲以下的幼兒，而男童的王姓母親是單親媽媽，以每月2.5萬元請沈婦提供全日托服務，案發時沈婦的子女也在家，沈婦則是外出採買晚餐。

未料當她返家時，發現單獨在和室的男童已失去生命跡象，身旁則散落一堆小玩具及硬幣，研判男童疑吞食異物導致窒息，雖趕緊取出異物送醫，但仍宣告不治。

沈婦初步說，男童活動力旺盛，經常爬上爬下摔倒，身上瘀青也是因此而來，至於到底是誤吞小玩具或硬幣，因為當下太緊張也忘了。

警方表示，除已通報兒少保護主管機關社會局，今天也將報請檢方司法相驗，以釐清案情。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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