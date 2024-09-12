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影像曝光！台74線砂石車急切閃緩撞車 後方休旅車撞成廢鐵

張姓男子駕駛休旅車行經台74線烏日路段，疑未注意車前狀況，撞上作業中的緩撞車。（記者陳建志翻攝）

張姓男子駕駛休旅車行經台74線烏日路段，疑未注意車前狀況，撞上作業中的緩撞車。（記者陳建志翻攝）

2024/09/12 21:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中張姓男子10日上午開休旅車行經台74線烏日往南屯方向，撞上中線正在撿拾掉落物的緩撞車，張男車頭幾乎撞爛，所幸僅受輕傷，外界好奇是怎麼撞的？當天肇事畫面流出，原來張男當時跟在一輛砂石車後面，砂石車發現緩撞車，急切向內側車道閃避，張男的休旅車卻反應不及直接撞上，詳細肇因將由警方調查釐清。

這起車禍發生在10日上午11點43分左右，當時蕭姓司機（68歲）配合前方撿拾掉落物作業，將緩撞車停在台74線北上1.6公里處中線車道，結果張姓男子（25歲）駕駛休旅車行經，疑似未注意車前狀況，直接撞上緩撞車，休旅車的車頭幾乎撞爛，所幸張男輕傷、蕭男則未受傷，兩人經酒測都無酒精反應。

現在當天肇事影像流出，從行車紀錄器影像可看到，當時駕駛休旅車的張男原本跟在一輛砂石車後面，砂石車司機發現前方有緩撞車，趕緊向左切向內側車道閃避，不料後方張男似乎未注意到前方狀況，直接撞上緩撞車的後方。

因為從影片中，完全沒看到張男車子的煞車燈亮起，網友好奇「是開輔助駕駛嗎？因為完全沒煞車」，並懷疑和前方砂石車的車距不足，詳細肇事原因將由警方進一步調查釐清。

整個車頭都撞爛。（記者陳建志翻攝）

整個車頭都撞爛。（記者陳建志翻攝）

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