台中市府被控未落實通知補件 擴大租金補貼2萬件被退件

台中市議員張家銨受理不少民眾抱怨，申請租金補助空等不到結果，質疑市府未落實通知補件訊息。（圖：張家銨提供）

2024/09/12 18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央推出300億元擴大租金補貼協助租屋族減輕負擔，台中市議員張家銨指出，該補貼由地方政府初審，台中市截至9月有18萬餘戶提出申請，卻有2萬件疑因市府未能落實通知，導致申請人不及補件逾期遭退件；住都處強調，補正案件皆以掛號寄出，外加簡訊通知，多數因民眾資料準備有疑義被退件。

中央自2022年推出「300億元中央擴大租金補貼」專案，張家銨指出，一般租屋族每年花數千元甚至數萬元租屋，政府德政推租金補貼可減輕租屋族的經濟壓力，民眾積極申請，但有民眾向服務處反映，市政府在租金補貼的處理流程上不透明，她代為反應後，市府雖在網站上公布申請與補件通知的程序，卻還是發生民眾沒收到補件通知簡訊、差點漏掉公文信件，甚至公文寄到戶籍地還是居住地沒有統一，讓民眾等不到消息，甚至來不及補件下被退件。

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張家銨說，台中市有18萬戶提出租金補助申請，有7萬餘件需補件，竟有多達2萬件不及補件，因逾期被退件，她質疑，市府未確實執行通知程序及補件流程，導致民眾怨聲四起，既影響民眾權益也讓政府美意未能發揮效益。

台中市住宅處說明，市府審查後若有需補正案件，皆以掛號郵寄函文方式，寄送至申請人於申請書上所登載的通訊地址，並額外再以簡訊通知，若補件資料仍不齊全，市府會再次發送簡訊通知申請人補件，部分較單純的資料不全，甚至均先電話通知，請申請人補文件。

住宅處指出，2萬件被退件的個案中多有完成通知，但多因民眾資料準備疑義，以致無法及時完成補件，包括房東拒絕提供租屋證明、民眾自己拖到逾期，另有民眾則是申請資料填寫的住址甚至電話有誤，通知連繫不到人等，針對民眾漏收簡訊及公文信件等情形，將持續提供多元補正管道及加強宣導，並追蹤管理個案協助情形，改善與申請民眾的溝通方式。

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