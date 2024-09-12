通緝男抽K菸被盤查 身分證首碼報「2」秒露餡

顧男因通緝中心虛謊報身分被識破。（圖由警方提供）

2024/09/12 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市28歲顧姓男子近日在北區商圈抽K菸被檢舉，警方到場盤查，通緝中顧男因心虛加上緊張，先報出女生證號「2」字頭，雖立即改口謊報另男身分證號仍被識破，此時顧男趁隙拔腿逛奔隨即被抓回，未料押上警車時又二度開溜，這次被壓制在地後帶回警所，詢後解送歸案。

台中市第二分局育才所上週五深夜獲報，轄內益民商圈有人大辣辣抽抽K菸，巡佐許朝順、警員程議頡趕赴現場，見顧男獨坐樓梯口且看見員警神色慌張，經上前盤查，顧男先是報女生證號的「2」字頭，又馬上改口謊報另名男子身分證號，員警見他眼神閃爍、言詞不一，經比對提供之證號，外貌明顯與其不符。

雖然顧男理了與謊報對象相似髮型，卻抬起手臂試圖遮住臉部，且跳針似主動告知自身家背景等，回答得非常不自然，像是在背誦台詞似，員警決定將顧男先帶返所查驗身分，此時顧男立即拔腿狂奔，但跑了10秒即被追上，他被押上警車後又想二度趁隙開溜，還是被機警員警迅速壓制在地，喝令「趴下不准動！」並通報支援警力趕到現場。

經查，顧男因涉犯組織犯罪條例被判刑5年確定，今年初被花蓮地檢署發布通緝，他擔心落網後須入監執行，被員警逮住就回不去了，才會拚命逃跑，警詢後仍被解送歸案；第二分局長周俊銘表示，不法分子切勿心存僥倖，警察絕對秉持嚴查究辦的精神，保護民眾生命、財產安全，以維護轄區治安。

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顧男拔腿狂奔仍被逮捕。（圖由警方提供）

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