中市大甲大安自來水延管工程 將有1800戶居民受惠

立委楊瓊瓔與台中市議員楊啓邦辦理會勘，爭取台水公司經費，改善大安溪以南供水狀況。（記者歐素美攝）

2024/09/12 13:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安溪以南的大甲區、外埔區長期面臨水質不佳的問題，前台中縣議員楊永昌及現任台中市議員楊啓邦父子接手推動供水改善工程，經立委楊瓊瓔協助，成功爭取到台水公司3752萬元經費，將埋設4700多公尺自來水管線，以改善供水品質並穩定供水，約可造福1800戶居民。

立委楊瓊瓔與台中市議員楊啓邦12日上午辦理「台水公司大甲所外埔送頂店江南管線工程申請大安溪河川公地使用案」會勘，包括台水公司第四區管理處副處長張子中、經濟部水利署第三河川分署長張稚暉及多位里長等皆到場關心。

台水公司第四區管理處副處長張子中表示，這次供水改善工程將埋設口徑200公厘的自來水管4704公尺，埋設管材使用石墨延性鑄鐵管，使用年限可達40年之久，且耐震防漏效果好，可降低破管維修機率；施工路段更是重新刨鋪路面，提高用路人及行車安全，總經費3752萬元，全由水公司自籌；完工後，大安溪以南的大甲區頂店里、江南里、德化里、文武里，以及外埔區廍子里等區域，約有1800戶受益。

由於施工區域屬大安溪河川公地，水利署第三河川分署分署長張稚暉表示，會全力協助同意許可使用，水公司預定9月底進場施工，工期為90工作天，預計12月底完成。

楊啓邦說，父親楊永昌曾在1999年針對大安溪以南的水質問題進行陳情，並協調相關單位多次會勘，但縣市合併後，改善方案曾一度擱置。當地居民長年陳情飲用水質欠佳，他當選議員後便與服務團隊接續致力推動改善，感謝立委楊瓊瓔協助爭取經費，希望這項工程能夠儘快完工。

楊瓊瓔指出，這項工程不僅能提升水質及穩定供水，更是改善居民生活品質的關鍵，期待工程能夠徹底解決長期以來的居民飲用水質不佳問題，讓家家戶戶儘早用好水、喝好水。

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